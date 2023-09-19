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الوطني عودة النفط للارتفاع قد يستبعد خفض الفائدة مطلع 2024!

9/19/2023 11:02:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد العالمي يواصل صموده بشكل أفضل من المتوقع، في ظل مساهمة مرونة الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض العرض في أسواق العمل في تعزيز نمو الأسواق المتقدمة، خاصة في الولايات المتحدة، هذا إلى جانب انحسار مخاوف الركود.
وقد تراجع التضخم مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة، ما ساهم في دعم ثقة المستهلكين والشركات، وعزز التوقعات بأن تشديد السياسة النقدية من كبرى البنوك المركزية قد وصل لنهايته، إلا أن الارتفاع الأخير لأسعار النفط والمواد الغذائية العالمية وبقاء معدلات التضخم الأساسية أعلى بكثير من المستوى المستهدف قد تؤدي لاستبعاد خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من 2024.
وفي ذات الوقت، فإن بيانات النمو الاقتصادي الضعيفة في الصين حفزت الحكومة لتقديم دعم أقوى في الآونة الأخيرة. وإذا نجح ذلك المسار في تعزيز النمو، فسوف يؤثر بصورة إيجابية على الصادرات الأوروبية واليابانية، على الرغم من المجازفة أيضا بدفع التضخم العالمي للارتفاع.
وقد تخطى أداء الاقتصاد الأميركي التوقعات، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا مفاجئا تبددت على إثره إمكانية الركود هذا العام، وتسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي هامشيا إلى 2.1% على أساس ربع سنوي (معدلة على أساس سنوي) بالربع الثاني من 2023 مقابل 2% في الربع السابق بفضل زيادة الاستثمار في أنشطة الأعمال وقوة الإنفاق الأسري نسبيا.
وتشير مسوحات الآراء لتسجيل الناتج المحلي نموا قويا مرة أخرى بنسبة 2.8% في الربع الثالث من العام على الرغم من أن النمو في الربع الرابع قد يتأثر باستئناف سداد ديون الطلاب المستحقة في أكتوبر، ولكن لا يزال ضعف العرض في سوق العمل يلعب دورا جوهريا في مرونة الاقتصاد الأميركي.
وأشار تقرير الوطني إلى أن الاقتصاد الأوروبي يشهد دلالات متنامية تؤكد ضعفه على خلفية الارتفاع الحاد لأسعار الفائدة والتعافي الهش للاقتصاد الصيني، وعلى صعيد قطاع الخدمات في منطقة اليورو، الذي كان يتفوق في أدائه على قطاع التصنيع لفترة طويلة، فقد بدأ يتعرض لعدد من الضغوط، إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات لكلا القطاعين إلى ما دون عتبة 50 نقطة والتي تفصل ما بين الانكماش والنمو في أغسطس.
كما نما الناتج المحلي لمنطقة اليورو بنسبة 0.1% فقط على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من 2023، بعد تسجيله لارتفاع مماثل في الربع السابق. وقد يؤثر تراجع آفاق نمو الاقتصاد العالمي في ظل الضعف المستمر للطلب الصيني على صادرات المنطقة. وخلال شهر سبتمبر، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعامي 2023 (إلى 0.8% مقابل 1.1% في الربيع) و2024 (إلى 1.3% مقابل 1.6%)، في ظل انزلاق ألمانيا نحو الركود بسبب تراجع التصنيع والصادرات.
وفي ذات الوقت، وبعد أن نجح اقتصاد المملكة المتحدة في تفادي الركود حتى الآن بهامش ضيق، بدأ يتعرض لأفاق نمو مشابهة تشير لضعف الأداء، إذ انخفض الناتج المحلي بنسبة 0.5% على أساس شهري في يوليو مقابل +0.5% في يونيو، وقد ينمو بنسبة 0.1% فقط على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام (+ 0.2% في الربع الثاني من العام).
وبعد الانتعاش المبدئي بعد مرحلة ما بعد الجائحة، تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي في الصين مع تعرض القطاع العقاري لمشاكل مستمرة، وضعف نشاط القطاع الصناعي، وانخفاض الصادرات. إذ تباطأت وتيرة نمو الناتج المحلي إلى 0.8% فقط على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2023 مقابل 2.2% في الربع السابق.
وبالرغم من أن تأثير سنة الأساس دفع النمو إلى 6.3% على أساس سنوي. وتشمل الضغوط التي يتعرض لها القطاع العقاري انخفاض تقييمات المنازل، ما أثر سلبا على ثقة المشترين، وتراجع نشاط الاستثمار العقاري، وارتفاع مخاطر السيولة والمخاطر المتعلقة بالملاءة المالية للمطورين.
وأدى انخفاض أسعار الأراضي لانخفاض إيرادات الحكومات المحلية وإثارة المخاوف بشأن قدرة أدواتها التمويلية على خدمة الدين، والذي يقدر بنحو 9 تريليونات دولار (55% من الناتج) وفقا لصندوق النقد الدولي. وأدى الركود العقاري لتصاعد مخاطر قطاع الظل المصرفي في البلاد والذي تبلغ قيمته 2.9 تريليون دولار.
ورغم أن المعنويات السائدة تجاه الاقتصاد مازالت سلبية، إلا أن بعض البوادر المشجعة قد ظهرت في الآونة الأخيرة، إذ سجل مؤشر أسعار المستهلكين معدل نمو إيجابي في أغسطس بنسبة 0.1% على أساس سنوي، بعد أن كان سلبيا في يوليو.
كما تسارعت وتيرة نمو مبيعات التجزئة إلى 4.6% على أساس سنوي في أغسطس، في حين ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5%، ما يشير لاستقرار الأنشطة الاقتصادية. من جهة أخرى، تراجعت وتيرة الانكماش في كل من الصادرات والواردات في أغسطس، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الرسمي للمرة الأولى منذ مارس، على الرغم من أن قراءته البالغة 51.3 نقطة ما زالت تشير إلى تسجيل نمو بمعدل متواضع فقط.

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