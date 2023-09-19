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بالفيديو خليفة الياقوت الكويت بحاجة إلى تشريع مستقل في التحكيم

9/19/2023 11:02:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • محمد المقاطع: التحكيم بديل مهم لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للعمل داخل الكويت
  • خالد السويفان: مركز جمعية المحامين نظر ما يقارب 5 آلاف منازعة تحكيمية حتى الآن


علي إبراهيم
أكد الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، المحامي خليفة الياقوت، على أهمية نشر ثقافة التحكيم في الكويت باعتبارها من أهم الوسائل لفض المنازعات التجارية بطريقة سهلة ومبسطة، وأحد الضمانات التي يحتاجها المستثمر الأجنبي والمحلي لضمان استثماراته وتحقيق السرعة الواجبة في حل أي منازعات تنشأ بين المستثمر والجهات الأخرى.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الكويت للتحكيم الأول الذي انعقد أمس بحضور خبرات قانونية محلية، خليجية، عربية وعالمية، وتطرقت حلقاته النقاشية للخبرات المختلفة لثقافة التحكيم وكذلك التجارب العالمية والاقليمية في هذا الخصوص وكيف يمكن الاستفادة منها في الواقع الكويتي.
وأكد الياقوت أن المنتدى هو الأول من نوعه في الكويت الذي يضم خبرات كبيرة ومتنوعة على المستويين الدولي والخليجي تقوم باستعراض التجارب في مجالات التحكيم، ما سيعزز بلا شك من ثقافة التحكيم بالبلاد، خصوصا أن منتدى التحكيم سيكون بمنزلة بوابة حقيقية لنشر الوعي القانوني وثقافة التحكيم وسيتم من خلاله تناول آخر التشريعات في مجال التحكيم عالميا.
وأشار الياقوت إلى أن التحكيم دائما خيار مناسب لحل النزاعات للسرعة والسرية وخفض التكاليف، وبين أنه سيسعى لإقرار قانون التحكيم خلال الفصل التشريعي القادم في مجلس الأمة، مبينا ان القانون جاهز وسيتم الدفع لإقراره لأهميته الكبيرة في تعزيز وتطوير بيئة الأعمال.
وبين أن قانون التحكيم الحالي في الكويت يندرج تحت قانون المرافعات، وهو قانون قديم جدا يحتاج لمراجعة، وأن الكويت بحاجة لتشريع مستقل بعيدا عن القوانين المدنية، والذي سيؤدي بلا شك إلى زيادة مستوى الاستثمارات الأجنبية والمحلية بالبلاد.
وأشار إلى أن غالبية الاستثمارات الضخمة التي ترغب في دخول الكويت عادة ما تستفسر عن آليات التحكيم وطرقها قبل الشروع بالاستثمار على اعتبار أن التحكيم مظلة أمان للمستثمر حال حدوث أية منازعات.
بدوره، أشار رئيس كلية القانون العالمية الكويتية، د.محمد المقاطع، إلى أن التحكيم آلية سريعة لفض المنازعات بين الشركات، بالإضافة إلى أنه بديل مهم لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للعمل داخل الكويت ومنع أي هواجس لدى المستثمر الأجنبي، وكذلك المستثمر المحلي من غياب الحسم في النزاعات التي قد تنشأ بينه وبين الغير.
وكشف المقاطع عن إطلاق مركز جديد للتحكيم، بالإضافة لإنشاء رابطة للتحكيم المؤسسي داخل الكويت تعمل على تطوير القواعد التحكيمية للعمل المؤسسي بجوار التشريع. وقال «قمنا في كلية القانون العالمية بإنشاء مركز للتحكيم الإسلامي ووضعنا ورقة أولية في هذا الشأن ونأمل استكمالها».
من جانبه، أشار رئيس فريق غرفة التحكيم الدولية، د.محمود حسين، إلى أن أهمية المنتدى تكمن في تعزيز ثقافة التحكيم في الكويت التي تعد من أقدم المناطق في دول الخليج العربي التي وجد بها هذا النظام وما زال يؤدي دورا حيويا في فض المنازعات.
ولفت الى أن المنتدى يضم خبرات عالمية متنوعة في مجال التحكيم تلقي الضوء على تجارب التحكيم العالمية والهدف منها دفع عجلة التحكيم في الكويت من خلال الرؤى والتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر، مبينا أن المستثمر عادة ما يفضل تسوية منازعاته التحكيمية في غرف مغلقة بعيدا عن الإعلام وعدم خروج التحكيم للعلن.
وأضاف أن المستثمر الأجنبي يفضل الذهاب للتحكيم وليس للمحاكم، مضيفا أن التحكيم يتميز بالسرعة في حل المنازعات وهو ما يجعله مفضلا في الأعمال التجارية.
وقال إن هناك حاجة لوجود تشريع لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، ضاربا المثل بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تغلبت على تلك الإشكالية التي كانت موجودة قبل 2018، من خلال إصدار تشريع للتحكيم لديها وأدى لزيادة مستويات الاستثمارات الأجنبية بها، وأكد أنه بجانب التحكيم المؤسسي، هناك تشريع منفصل للتحكيم في الإمارات.
بدوره، أشار أمين السر في جمعية المحامين الكويتية، خالد السويفان، إلى أن جمعية المحامين حريصة على المشاركة في مثل هذه المنتديات لأهميتها في تعزيز ثقافة التحكيم في الكويت، مشيرا إلى ان التحكيم من بين الوسائل الهامة لفض المنازعات التجارية بين المستثمرين والجهات الأخرى.
وزاد «هناك إقبال كبير على حل المنازعات التجارية من خلال التحكيم، ومركز جمعية المحامين للتحكيم قام بنظر ما يقارب من 5000 منازعة تحكيمية حتى الآن».
بدوره، تطرق نائب أمين السجل العام في مركز التحكيم الدولي في دبي كريستوفر هيديرج الى أهمية منطقة الشرق الأوسط في تعزيز ثقافة التحكيم عالميا، لافتا الى أن 30% من تجارة الحاويات الدولية و16% من التجارة الدولية تمر من منطقة الشرق الأوسط.
وزاد «لابد ان تكون منصات التحكيم شفافة ومنصفة حتى تعطي النتائج المرجوة في فض النزاعات في الأعمال التجارية والاستثمارية، ومطلوب تعزيز وتطوير التحكيم من خلال تطوير آلية تحكيم قادرة على تلبية احتياجات المستثمرين».
من جانبه، أوضح رئيس قسم المشاريع والمنازعات الدولية في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية د.أحمد الشوربجي أن قانون التحكيم الذي يدرج ضمن قانون المرافعات في الكويت قديم ولا يواكب التطورات العالمية التي شهدها التحكيم، مبينا أن وجود تشريع مستقل أمر على جانب كبير من الأهمية لحسم النزاعات بالسرعة المطلوبة.
2400 قضية عبر التحكيم القضائي والمؤسسي
قال خليفة الياقوت إن التحكيم يتميز بالسرعة وسرية المعلومات، وهناك ما يقارب 2000 قضية سنويا يتم نظرها من خلال التحكيم القضائي و400 قضية سنويا يتم نظرها من خلال التحكيم المؤسسي.

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