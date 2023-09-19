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مهن ترفع خطر الإصابة بالتهاب الجراب الكتفي

9/19/2023 9:13:34 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أفادت عيادة العظام بمدينة جوندلفينجن بألمانيا، بأن التهاب الجراب الكتفي هو التهاب يصيب التجويف الكيسي في الكتف المعروف باسم الجراب.

وأوضحت العيادة أن التهاب الجراب الكتفي له أسباب عدة، أبرزها الإجهاد المفرط والصدمات والسقوط على الكتف، كما أنه قد ينجم عن أمراض التهابية أخرى مثل الروماتيزم والنقرس.

وأضافت العيادة أن بعض المهن ترفع خطر الإصابة بالتهاب الجراب في الكتف مثل الرسامين والفنيين، الذين تتطلب طبيعة عملهم رفع اليدين فوق الرأس، وكذلك الأشخاص الذين يمارسون رياضات الرمي مثل رمي الرمح أو الكرة الطائرة أو أو كرة اليد.

وتتمثل أعراض التهاب الجراب الكتفي في الشعور بألم عند رفع الذراع واحمرار وتورم الكتف.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب وتجنب المضاعفات الخطيرة، التي تتمثل في تلف مفصل الكتف، ما يؤدي إلى قيود حركية.

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