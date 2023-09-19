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للتخلص من أصوات البطن المحرجة.. عدّل نظامك الغذائي

9/19/2023 9:13:33 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تسبب الأصوات التي تصدر من البطن إحراجاً بالغاً للبعض، رغم أنها غالباً ما تعد أمراً طبيعياً، حسب أطباء الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي العصبي وحركة الأمعاء.

وقال أطباء الجمعية إن أصوات الأمعاء ترجع إلى تكوّن الغازات، بسبب تناول أطعمة تؤدي إلى الانتفاخ، مثل: البصل والثوم والبقوليات والكرنب والفطر.

ونصحوا بأن هذه الأصوات تستلزم استشارة الطبيب إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل آلام البطن وتقلصاتها والغثيان والإمساك أو الإسهال، إضافة إلى الرائحة النفاذة ووجود دم في البراز.

وأشار الأطباء إلى أن أصوات الأمعاء قد تشير حينئذ إلى الإصابة بعدم تحمل طعام معين، مثل: الفركتوز (سكر الفاكهة) أو اللاكتوز (سكر الحليب) أو القمح أو أحد أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة.

ويمكن مواجهة أصوات الأمعاء المحرجة، من خلال تعديل النظام الغذائي وتناول الأطعمة الصحية التي تريح البطن والإقلال من أو الاستغناء عن الأطعمة المسببة لها، مع مراعاة الإقلاع عن التدخين.

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