الوقاية من ألزهايمر.. الأمر أكبر من حلّ الكلمات المتقاطعة

ويقول مدير مركز الوقاية من مرض ألزهايمر في مدينة كولونيا الألمانية، الطبيب النفسي فرانك يسن: «نحن نعلم الآن أن التدابير الوقائية - مع أخذ عوامل الخطورة في الحسبان - يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على تطور المرض وتقليل المخاطر الفردية للإصابة بالخرف.. يُعتقد أن نمط الحياة الصحي والنشط يشكل ما يصل إلى 40% من خطورة الإصابة أو عدم الإصابة بالخرف».

في عام 2020 أدرجت مجموعة بحثية دولية (لجنة لانسيت المعنية بالخرف والوقاية منه) 12 عامل خطورة يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر. في مقتبل العمر يتمثل أحد عوامل الخطورة في التعليم الرديء. في منتصف العمر ترتبط عوامل الخطورة المرتفعة بفقدان السمع وارتفاع ضغط الدم وإصابات الدماغ الخطيرة واستهلاك الكحول على نحو ضار والسمنة. وفي سن الشيخوخة يزيد التدخين والاكتئاب والعزلة الاجتماعية والخمول البدني والسكري وتلوث الهواء من احتمالية الإصابة.

وتستند قائمة المخاطر إلى بيانات متعلقة بعلم الأوبئة. ويوضح الباحث الوقائي يوخن رينيه تيريان، من المركز الألماني للأمراض العصبية التنكسية (DZNE) في غرايفسفالد، أنه لا يصلح استخدام هذه القائمة كدليل إرشادي للفرد إلا على نحو محدود. فمن ناحية، لا يمكن التأثير على جميع العوامل، فلا يمكن تدارك الحادث الذي أدى إلى إصابة في الرأس، كما ليس من الواضح دائماً من ناحية أخرى كيف يحدث الارتباط بين عوامل الخطورة والإصابة بألزهايمر، فالعزلة الاجتماعية، على سبيل المثال، يمكن أن تكون نتيجة للخرف أو قد تسهم في تطوره.

ويضيف تيريان: «لكن هناك أيضاً عوامل مثبتة بشكل واضح لا لبس فيه، ويمكن التأثير عليها». تشمل هذه على وجه الخصوص اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، وعدم الإصابة بالسمنة المفرطة وعدم التدخين. ما له بالتأكيد تأثير إيجابي هو التحفيز المعرفي، والذي يمكن أن يتمثل في حل الكلمات المتقاطعة أو «سودوكو»، وكذلك أيضاً أي شكل من أشكال «التفاعل الثقافي»، مثل القراءة ومشاهدة التلفزيون والدردشة.

ويسلط الطبيب النفسي فرانك يسن، الضوء على ثلاثة عوامل ذات أهمية خاصة، ويشرح ارتباطها بالإصابة بألزهايمر. أحد هذه العوامل هو التمتع بحاسة سمع جيدة، إذ يحتاج الدماغ إلى مُدخلات، وأولئك الذين يعانون صعوبة في السمع يتلقون مُدخلات أقل ويكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر، ولذا يتعين أن يكون شراء الأجهزة المساعدة على السمع أمراً طبيعياً في هذه الحالة، مثله مثل شراء النظارات عندما يضعف النظر.

العامل الثاني هو النوم الجيد، حسب الطبيب يسن، إذ إن اضطراب النوم المزمن يزيد من خطر الإصابة بالخرف، حيث تتم عمليات التطهير في الدماغ أثناء النوم، وهذا من شأنه أيضاً أن يهدم ما يُعرف باسم «اللويحات الشيخوخية»، التي تشارك في تطور خرف ألزهايمر.

عامل الخطورة الثالث يتعلق بإصابات الرأس. ويوضح يسن أن الأمر هنا لا يقتصر على الإصابات الخطيرة مثل تلك التي قد تحدث خلال التعرض لحادث سيارة، بل يشمل أيضاً إصابات شائعة وبسيطة، مثل تلك التي تحدث خلال ممارسة بعض الألعاب الرياضية، فلاعبو كرة القدم المحترفون الذين يتدربون كثيراً على الضربات الرأسية، وكذلك الملاكمون، لديهم خطر متزايد للإصابة بالخرف.

. اضطراب النوم المزمن يزيد من خطر الإصابة بالخرف، حيث تتم عمليات التطهير في الدماغ أثناء النوم.

. 12 عامل خطورة يزيد من خطر الإصابة بألزهايمر.

النشاط الاجتماعي.. ضروري

قال الباحث الوقائي يوخن رينيه تيريان: «ما يتم التركيز عليه بشكل متزايد في الوقاية من مرض ألزهايمر هو موضوع النشاط الاجتماعي»، موضحاً أن جائحة «كورونا» قدمت دليلاً على ذلك، بسبب قواعد «كورونا» الصارمة في دور المسنين، تفاقم الخرف لدى العديد من المقيمين، وأدت قلة الأنشطة الاجتماعية والتواصل العاطفي إلى تدهور بالغ في الأداء المعرفي والحالة الصحية.