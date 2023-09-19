7 عادات تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب

ولعل أبرز تلك العادات تبدأ من السؤال عن ما مدى جودة نومك؟ وهل تتناول الأطعمة التي تغذيك؟ وهل خصصت وقتاً لممارسة هوايتك المفضلة وممارسة الرياضة؟ واخيراً هل اجتمعت مع الأصدقاء أو الأحباء؟

قد تساعد إجاباتك على هذه الأسئلة في تفسير حالتك المزاجية وخطر إصابتك بالاكتئاب أيضاً، بحسب موقع "npr".

فقد وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يحافظون على مجموعة واسعة من العادات الصحية، من النوم الجيد إلى النشاط البدني إلى الروابط الاجتماعية القوية، هم أقل عرضة للإصابة بنوبات الاكتئاب.

ووجدوا أن انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب موجود حتى بين الأشخاص الذين لديهم متغيرات وراثية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة.

وبطبيعة الحال، يحتاج الاكتئاب الخطير إلى العلاج، وتساعد الأدوية والعلاج الكثير من الناس على الشعور بالتحسن. ولكن في السنوات الأخيرة، ومع تطور العلم، أصبح من الواضح أن الاكتئاب ليس مجرد خلل في التوازن الكيميائي.

إنها أكثر تعقيداً، وتشير مجموعة من الأدلة بشكل متزايد إلى أهمية العادات والسلوكيات للمساعدة في الحفاظ على الصحة العقلية قوية.

1- النوم الجيد ويتصدر النوم الجيد والراحة أعلى القائمة، فالنوم من سبع إلى تسع ساعات في الليلة، في المتوسط، يقلل من خطر الاكتئاب بنحو 22٪.

فيما لا يقتصر النوم على تمكيننا من تعزيز الذكريات، مما يساعدنا على تذكر ما تعلمناه خلال اليوم، ولكن الأبحاث تظهر أنه يلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على قوة أجهزتنا المناعية.

2- التمرين كذلك هناك مجموعة قوية من الأدلة التي تربط النشاط البدني بتحسن الحالة المزاجية. ووجدت دراسة سابقة، استنادا إلى بيانات من استطلاعات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام يبلغون عن أيام أقل من الصحة العقلية السيئة.

ووجد التحليل الأخير أن النشاط البدني كان أكثر فعالية من الأدوية في الحد من أعراض الاكتئاب.

3- التغذية الجيدة إلى ذلك وجد الباحثون أن الأشخاص الذين حافظوا على نمط صحي من الأكل كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب حيث تظهر دراسات متعددة أن اتباع نهج نباتي مليئ بالخضروات والتوت والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون بما في ذلك الفول والدهون الصحية بما في ذلك المكسرات يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض.

4- عدم التدخين عندما يتعلق الأمر بالتدخين، هناك الكثير من الأدلة على أن التبغ ليس عادة صحية. وهناك برامج لمساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين، بما في ذلك الأدوية والعلاج والتطبيقات الخالية من التدخين.

5 – الحد من مشاهدة الأجهزة الذكية في الوقت الذي تؤدي فيه الأعراف الثقافية وجاذبية التكنولوجيا إلى قضاء المزيد من الوقت أمام الشاشات، هناك أدلة متزايدة على أن هذا يمكن أن يضر بصحتنا الجسدية والعقلية.

ومن المفترض أن يتحرك البشر، وعلى الرغم من أن مشاهدة برامج البث المفضلة لديك قد تكون ممتعة في الوقت الحالي، إذا أصبح هذا السلوك عادة يومية، فمن المحتمل أنك تقضي الكثير من الوقت على الأريكة وليس وقتاً كافياً في التفاعل مع الناس أو تتحرك.

تنمية الصداقات والعلاقات الاجتماعية قضاء الوقت مع الأشخاص الذين نحبهم، خاصة عندما ننخرط في الأنشطة التي نحبها، يساعد في تحسين مزاجنا. ووجدت دراسة جديدة أخرى، نُشرت في مجلة Nature Medicine، بناءً على دراسات استقصائية لأشخاص في 16 دولة، أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكبر والذين لديهم هوايات يبلغون عن رضا أعلى عن الحياة واكتئاب أقل.

يذكر أن الدراسة التي أعدت في جامعة كامبردج تضمنت بيانات من حوالي 300 ألف شخص في مبادرة قاعدة بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة.

وحدد الباحثون سبع عادات صحية، ووجدوا أن الأشخاص الذين حافظوا على معظمها خمسة أو أكثر انخفض لديهم خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 57٪. وقام الباحثون أيضًا بتحليل علامات الالتهاب، بما في ذلك بروتين سي التفاعلي، المرتبط بالاكتئاب، ووجدوا أن نمط الحياة الصحي يرتبط بنتائج أفضل. ترتفع تركيزات بروتين سي التفاعلي استجابةً للالتهاب.

