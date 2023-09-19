جوان.. فيلم هندي يحقق 100 مليون دولار إيرادات خلال أسبوعين

جوان.. فيلم هندي يحقق 100 مليون دولار إيرادات خلال أسبوعين
التاريخ
9/19/2023 7:25:06 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - خلال أقل من أسبوعين على بدء عرضه، حقق الفيلم الهندي "جوان" Jawan، من بطولة النجم شاروخان، إيرادات في جميع أنحاء العالم، بلغت 103 ملايين دولار، إضافة إلى 68.5 مليون دولار من عروضه في صالات السينما الهندية.
هذه الأرقام أعلنتها شركة Red Chillies Entertainment المنتجة للفيلم، الذي أصبح ثاني فيلم يحقق أعلى الإيرادات للعام 2023، كما يعد أول فيلم لبطله شاروخان يحطم الأرقام القياسية في عروض يوم افتتاحه بصالات سينما بوليوود.
الثالث في نهاية الأسبوع الماضي ووفقاً لمجلة "فارايتي" التي نشرت الإحصائية، حقق الفيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع، عالمياً 17.7 مليون دولار، منحته المركز الثالث، بينما احتل "The Nun II" المركز الأول بـ44.8 مليوناً، والمركز الثاني لـ"Haunting in Venice" مع 37.2 مليوناً.
ويؤدي شاروخان شخصيتي أب وابن يواجهان الفساد المستشري في المجتمع الهندي، ولو كلفهما ذلك حياتيهما، على قاعدة "الأخلاق والشرف أغلى من الحياة".
إشادة نقدية واسعة
ومنذ طرح الفيلم الذي بدأت عروضه في 7 سبتمبر (أيلول) الجاري، نال إشادة من النقاد الذين نوهوا بأداء الممثلين دون استثناء، لجهة تنفيذ أدوارهم المركبة والصعبة، في ظل حبكة سيناريو متقنة توافقت مع تسلسل مشهدي وموسيقية تصويرية مميزة، وفقاً لما نقلته المجلة نفسها.
أما الفيلم الهندي الأول من حيث الإيرادات العالمية هذا العام، فهو "Pathaan"، الذي يؤدي بطولته شاروخان أيضاً، والذي صدر في يناير (كانون الثاني)، واختتم عروضه بـ130 مليون دولار، ليذهب المركز الثالث إلى "Gadar 2" للمخرج ساني ديول مع 82 مليون دولار.
2023 عام عودة شاروخان القوية
وكان 2023 عام العودة القوية لشاروخان بداية مع "Pathaan"، ثم "Jawan"، بعدما كانت السقوط المدوي عام 2018 بفيلم "Zero"، الذي لم يحقق إيرادات تذكر في شباك التذاكر، وتلاه فيلمين ضعيفين عام 2022.
كما لم تنته أخبار شاروخان بعد، حيث من المقرر عرض فيلم "Dunki" للمخرج راجكومار هيراني، خلال فترة عيد الميلاد، وهو من النوع الدرامي الكوميدي، ليكون تنويعاً بعد فيلمي الحركة "Pathaan" و"Jawan".
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