جوان.. فيلم هندي يحقق 100 مليون دولار إيرادات خلال أسبوعين

هذه الأرقام أعلنتها شركة Red Chillies Entertainment المنتجة للفيلم، الذي أصبح ثاني فيلم يحقق أعلى الإيرادات للعام 2023، كما يعد أول فيلم لبطله شاروخان يحطم الأرقام القياسية في عروض يوم افتتاحه بصالات سينما بوليوود.



الثالث في نهاية الأسبوع الماضي ووفقاً لمجلة "فارايتي" التي نشرت الإحصائية، حقق الفيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع، عالمياً 17.7 مليون دولار، منحته المركز الثالث، بينما احتل "The Nun II" المركز الأول بـ44.8 مليوناً، والمركز الثاني لـ"Haunting in Venice" مع 37.2 مليوناً.

ويؤدي شاروخان شخصيتي أب وابن يواجهان الفساد المستشري في المجتمع الهندي، ولو كلفهما ذلك حياتيهما، على قاعدة "الأخلاق والشرف أغلى من الحياة".

إشادة نقدية واسعة

ومنذ طرح الفيلم الذي بدأت عروضه في 7 سبتمبر (أيلول) الجاري، نال إشادة من النقاد الذين نوهوا بأداء الممثلين دون استثناء، لجهة تنفيذ أدوارهم المركبة والصعبة، في ظل حبكة سيناريو متقنة توافقت مع تسلسل مشهدي وموسيقية تصويرية مميزة، وفقاً لما نقلته المجلة نفسها.

أما الفيلم الهندي الأول من حيث الإيرادات العالمية هذا العام، فهو "Pathaan"، الذي يؤدي بطولته شاروخان أيضاً، والذي صدر في يناير (كانون الثاني)، واختتم عروضه بـ130 مليون دولار، ليذهب المركز الثالث إلى "Gadar 2" للمخرج ساني ديول مع 82 مليون دولار.

2023 عام عودة شاروخان القوية

وكان 2023 عام العودة القوية لشاروخان بداية مع "Pathaan"، ثم "Jawan"، بعدما كانت السقوط المدوي عام 2018 بفيلم "Zero"، الذي لم يحقق إيرادات تذكر في شباك التذاكر، وتلاه فيلمين ضعيفين عام 2022.

كما لم تنته أخبار شاروخان بعد، حيث من المقرر عرض فيلم "Dunki" للمخرج راجكومار هيراني، خلال فترة عيد الميلاد، وهو من النوع الدرامي الكوميدي، ليكون تنويعاً بعد فيلمي الحركة "Pathaan" و"Jawan".