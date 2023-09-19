القائد العام يشيد بجهود السفير المصري في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين

‭ ‬وشكر‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬المقبلة‭.‬

‭ ‬حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬مدير‭ ‬ديوان‭ ‬القيادة‭ ‬العامة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭. ‬