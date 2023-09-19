القائد العام يشيد بجهود السفير المصري في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين

القائد العام يشيد بجهود السفير المصري في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين
التاريخ
9/19/2023 7:20:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أمس الثلاثاء ياسر محمد شعبان سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله، بحضور الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.
وشكر القائد العام لقوة دفاع البحرين سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة على جهوده الطيبة التي بذلها خلال فترة عمله في مملكة البحرين، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. كلمات دالة
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