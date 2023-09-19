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القائد العام يشيد بالتعاون القائم بين البحرين والصين

9/19/2023 7:20:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬العقيد‭ ‬وانغ‭ ‬تاو‭ ‬الملحق‭ ‬العسكري‭ ‬بسفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬الصديقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه،‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بالملحق‭ ‬العسكري‭ ‬الصيني‭ ‬الجديد‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭ ‬الجديدة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬وبالتعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬مدير‭ ‬ديوان‭ ‬القيادة‭ ‬العامة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭. ‬

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