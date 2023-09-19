القائد العام يشيد بالتعاون القائم بين البحرين والصين

القائد العام يشيد بالتعاون القائم بين البحرين والصين
التاريخ
9/19/2023 7:20:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين العقيد وانغ تاو الملحق العسكري بسفارة جمهورية الصين الشعبية الصديقة في مملكة البحرين بمناسبة تعيينه، بحضور الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وذلك صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالملحق العسكري الصيني الجديد والوفد المرافق، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله الجديدة، مشيداً بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية وبالتعاون القائم بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. كلمات دالة
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