وكيل الخارجية للشؤون القنصلية يعزي في ضحايا الفيضانات والسيول بليبيا

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬بهزاد‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازي‭ ‬ومواساة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحكومة‭ ‬والشعب‭ ‬الليبي‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬هذه‭ ‬الفيضانات‭ ‬المدمرة‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬وإصابة‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬متمنيًا‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬لجميع‭ ‬المصابين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬تعاطف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتضامنها‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬ليبيا‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭ ‬المؤلمة‭. ‬

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