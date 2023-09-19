وكيل الخارجية للشؤون القنصلية يعزي في ضحايا الفيضانات والسيول بليبيا

وكيل الخارجية للشؤون القنصلية يعزي في ضحايا الفيضانات والسيول بليبيا
التاريخ
9/19/2023 7:20:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام السفير الدكتور محمد علي بهزاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية أمس بزيارة لسفارة دولة ليبيا لدى مملكة البحرين، وذلك لتقديم واجب العزاء في ضحايا الفيضانات والسيول جراء الإعصار الذي ضرب عدة مناطق في شمال شرقي ليبيا.
وقد أعرب السفير الدكتور محمد علي بهزاد عن خالص تعازي ومواساة مملكة البحرين للحكومة والشعب الليبي الشقيق في ضحايا هذه الفيضانات المدمرة التي أدت إلى وفاة وإصابة الآلاف من الأشخاص، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدًا تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع دولة ليبيا وشعبها الشقيق في هذه الكارثة المؤلمة. كلمات دالة
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