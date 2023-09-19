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وكيل الخارجية للشؤون القنصلية يعزي في ضحايا الفيضانات والسيول بليبيا

9/19/2023 7:20:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬بهزاد‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية‭ ‬أمس‭ ‬بزيارة‭ ‬لسفارة‭ ‬دولة‭ ‬ليبيا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬لتقديم‭ ‬واجب‭ ‬العزاء‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬الفيضانات‭ ‬والسيول‭ ‬جراء‭ ‬الإعصار‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرقي‭ ‬ليبيا‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬بهزاد‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازي‭ ‬ومواساة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحكومة‭ ‬والشعب‭ ‬الليبي‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬هذه‭ ‬الفيضانات‭ ‬المدمرة‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬وإصابة‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬متمنيًا‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬لجميع‭ ‬المصابين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬تعاطف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتضامنها‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬ليبيا‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭ ‬المؤلمة‭. ‬

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