إنشاء لجنة للبت في طلبات تراخيص مراكز ذوي الإعاقة ومؤسسات رعاية المسنين

وتختص‭ ‬اللجنة‭ ‬بالبت‭ ‬في‭ ‬توصيات‭ ‬إدارات‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬والإرشاد‭ ‬لطلبات‭ ‬التراخيص‭ ‬أو‭ ‬التجديد‭ ‬بشأن‭ ‬مراكز‭ ‬معاهد‭ ‬التأهيل‭ ‬ودور‭ ‬الرعاية‭ ‬والإيواء‭ ‬والورش‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬رعاية‭ ‬المسنين،‭ ‬ومراكز‭ ‬الإرشاد‭ ‬الأسري،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الطلبات‭ ‬مشفوعة‭ ‬برأي‭ ‬الإدارة‭ ‬المختصة،‭ ‬كما‭ ‬تختص‭ ‬اللجنة‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬الموضوعات‭ ‬الأخرى‭ ‬المتعلقة‭ ‬بقطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬والإرشاد‭ ‬التي‭ ‬يحيلها‭ ‬إليها‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭.‬

وشدد‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬تصدر‭ ‬قراراتها‭ ‬بشأن‭ ‬طلبات‭ ‬الترخيص‭ ‬أو‭ ‬التجديد‭ ‬بقبول‭ ‬الطلب‭ ‬أو‭ ‬رفضه‭ ‬مع‭ ‬بيان‭ ‬أسباب‭ ‬الرفض،‭ ‬وتتخذ‭ ‬الإدارة‭ ‬المعنية‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وتعيد‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬الإدارة‭ ‬المعنية‭ ‬طلبات‭ ‬الترخيص‭ ‬أو‭ ‬التجديد‭ ‬غير‭ ‬المستوفية‭ ‬الاشتراطات‭ ‬المطلوبة‭ ‬بمعرفة‭ ‬مقرر‭ ‬اللجنة،‭ ‬وذلك‭ ‬لاستكمال‭ ‬طلبات‭ ‬الترخيص‭ ‬أو‭ ‬التجديد‭.‬