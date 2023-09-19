إنشاء لجنة للبت في طلبات تراخيص مراكز ذوي الإعاقة ومؤسسات رعاية المسنين

إنشاء لجنة للبت في طلبات تراخيص مراكز ذوي الإعاقة ومؤسسات رعاية المسنين
التاريخ
9/19/2023 7:20:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدر أسامة العصفور وزير التنمية الاجتماعية قرارا بإنشاء وتشكيل لجنة البت في طلبات تراخيص مراكز ذوي الإعاقة ومؤسسات رعاية المسنين ومراكز الإرشاد الأسري برئاسة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
وتختص اللجنة بالبت في توصيات إدارات قطاع الرعاية والتأهيل والإرشاد لطلبات التراخيص أو التجديد بشأن مراكز معاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات رعاية المسنين، ومراكز الإرشاد الأسري، على أن تكون هذه الطلبات مشفوعة برأي الإدارة المختصة، كما تختص اللجنة بالنظر في الموضوعات الأخرى المتعلقة بقطاع الرعاية والتأهيل والإرشاد التي يحيلها إليها رئيس اللجنة.
وشدد القرار على أن اللجنة تصدر قراراتها بشأن طلبات الترخيص أو التجديد بقبول الطلب أو رفضه مع بيان أسباب الرفض، وتتخذ الإدارة المعنية الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن، وتعيد اللجنة إلى الإدارة المعنية طلبات الترخيص أو التجديد غير المستوفية الاشتراطات المطلوبة بمعرفة مقرر اللجنة، وذلك لاستكمال طلبات الترخيص أو التجديد. كلمات دالة
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