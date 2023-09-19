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بدعوة من الأمم المتحدة.. رئيس هيئة علوم الفضاء يشارك في القمة العلمية للجمعية العامة

9/19/2023 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلبية‭ ‬للدعوة‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬للقمة‭ ‬العلمية‭ ‬التابعة‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬78‭ ‬والتي‭ ‬نظمت‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬استخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬الفضاء‭ ‬لتعزيز‭ ‬أهداف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المستدامة‮»‬،‭ ‬شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬الحلقة‭ ‬الرئيسية‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للقمة‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬استكشاف‭ ‬الفضاء‭ ‬وعالمنا‭ ‬الحديث‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬أدارت‭ ‬الحلقة‭ ‬خبيرة‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الدكتورة‭ ‬ماريلن‭ ‬لوسير،‭ ‬وقد‭ ‬حضر‭ ‬الجلسة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬مختف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

حول‭ ‬مشاركته‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬العسيري‭: ‬‮«‬تشرفت‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬تمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬العلمية‭ ‬الأممية،‭ ‬وتناولت‭ ‬خلال‭ ‬كلمتي‭ ‬مسيرة‭ ‬الهيئة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وتحديده‭ ‬لرؤيتها‭ ‬التي‭ ‬سعت‭ ‬الهيئة‭ ‬لتحقيقها‭ ‬عبر‭ ‬مسيرتها‭ ‬التي‭ ‬قاربت‭ ‬العشر‭ ‬سنوات‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سيدي‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬الأعلى،‭ ‬كما‭ ‬تطرق‭ ‬خلال‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬إلى‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازات‭ ‬الهيئة‭ ‬وتميزها‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف‭ ‬بما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬مردود‭ ‬عظيم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الهيئة‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬استعرض‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬مشاريع‭ ‬استكشاف‭ ‬الفضاء‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬للفضاء‭ ‬بكل‭ ‬عزيمة‭ ‬وتفان‭.‬

وتناول‭ ‬العسيري‭ ‬‮«‬مساهمات‭ ‬تقنيات‭ ‬الفضاء‭ ‬وتطبيقاتها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬المشاركون‭ ‬بالدور‭ ‬الواسع‭ ‬لهذه‭ ‬التطبيقات‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬كما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الأسئلة‭ ‬ما‭ ‬تعلق‭ ‬بمفهوم‭ ‬دبلوماسية‭ ‬الفضاء‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين،‭ ‬حيث‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬إجابتي‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬التاريخي‭ ‬للممارسات‭ ‬الداعمة‭ ‬لمفهوم‭ ‬دبلوماسية‭ ‬الفضاء‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬مستشهدا‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الأمثلة‭ ‬القائمة‭ ‬فعليا‮»‬‭. ‬

واختتم‭ ‬العسيري‭ ‬بتوجيه‭ ‬الشكر‭ ‬للجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الدعوة‭ ‬التي‭ ‬اتاحت‭ ‬إبراز‭ ‬دور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬تقنيات‭ ‬الفضاء‭ ‬وعلوم‭ ‬المستقبل‭ ‬بشكل‭ ‬أوسع‭ ‬وتسخيرها‭ ‬لخدمة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة‭ ‬ولتحقيق‭ ‬التطور‭ ‬والرفاهية‭. ‬

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