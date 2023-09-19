بدعوة من الأمم المتحدة.. رئيس هيئة علوم الفضاء يشارك في القمة العلمية للجمعية العامة

بدعوة من الأمم المتحدة.. رئيس هيئة علوم الفضاء يشارك في القمة العلمية للجمعية العامة
التاريخ
9/19/2023 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلبية للدعوة التي تلقاها من الجهة المنظمة للقمة العلمية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78 والتي نظمت تحت عنوان «استخدام تقنيات الفضاء لتعزيز أهداف الأمم المتحدة المستدامة»، شارك الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في الحلقة الرئيسية الافتتاحية للقمة العلمية التي حملت عنوان «استكشاف الفضاء وعالمنا الحديث»، وقد أدارت الحلقة خبيرة القانون الدولي الدكتورة ماريلن لوسير، وقد حضر الجلسة أكثر من مائة مشارك من مختف دول العالم.
حول مشاركته قال الدكتور محمد العسيري: «تشرفت بالمشاركة في تمثيل مملكة البحرين في هذه القمة العلمية الأممية، وتناولت خلال كلمتي مسيرة الهيئة منذ تأسيسها من قبل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وتحديده لرؤيتها التي سعت الهيئة لتحقيقها عبر مسيرتها التي قاربت العشر سنوات بدعم من قبل الحكومة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة من قبل سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، كما تطرق خلال العرض الذي قدمه إلى أبرز إنجازات الهيئة وتميزها في بناء العلاقات مع مختلف الأطراف بما كان له مردود عظيم في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، ومن ثم استعرض عددا من أبرز مشاريع استكشاف الفضاء التي يعمل على تنفيذها فريق البحرين للفضاء بكل عزيمة وتفان.
وتناول العسيري «مساهمات تقنيات الفضاء وتطبيقاتها في دعم جهود تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أشاد المشاركون بالدور الواسع لهذه التطبيقات في خدمة مختلف القطاعات في المملكة. كما كان من أبرز الأسئلة ما تعلق بمفهوم دبلوماسية الفضاء ودورها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، حيث انطلقت في إجابتي من الجانب التاريخي للممارسات الداعمة لمفهوم دبلوماسية الفضاء وصولا إلى الوقت الراهن مستشهدا بعدد من الأمثلة القائمة فعليا».
واختتم العسيري بتوجيه الشكر للجهة المنظمة على هذه الدعوة التي اتاحت إبراز دور مملكة البحرين المتميز في استغلال تقنيات الفضاء وعلوم المستقبل بشكل أوسع وتسخيرها لخدمة التنمية الشاملة والمستدامة ولتحقيق التطور والرفاهية. كلمات دالة
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