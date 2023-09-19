سيتي سنتر البحرين يتعاون مع مبادرة ابتسامة لنشر الوعي حول السرطان عند الأطفال

سيتي سنتر البحرين يتعاون مع مبادرة ابتسامة لنشر الوعي حول السرطان عند الأطفال
التاريخ
9/19/2023 7:20:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن مجمع سيتي سنتر البحرين استضافة حملة أطفالنا كالذهب 10 التي أطلقتها مبادرة ابتسامة التابعة لجمعية المستقبل الشبابية والمعنية بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال مرضى السرطان وأولياء أمورهم في مملكة البحرين، وذلك بهدف نشر الوعي بمرض سرطان الأطفال لدى مختلف الشرائح في المملكة، حيث وفر المجمع مساحة مخصصة لمدة ثلاثة أيام لتعزيز نشر الوعي حول سرطان الأطفال وتوفير منصة للتوعية والتثقيف للجمهور.
وتم تخصيص (ستاند) خاص للحملة داخل المجمع يضم فريقاً من متطوعي ابتسامة، حيث قاموا بتوزيع المواد التوعوية والنشرات الطبية على زوار المجمع والتي تضمنت أعراض سرطان الأطفال التي من المهم الإلمام بها لتدارك المرض قبل تفشيه، بهدف زيادة الوعي بسرطان الأطفال وتشجيع التبرعات للمؤسسات الخيرية والطبية المعنية بهذا المرض، كما تم توزيع الشريط الذهبي على الزوار والذي يرمز إلى التضامن مع الأطفال مرضى السرطان.
ويأتي هذا التعاون في إطار حرص سيتي سنتر البحرين على رفع مستوى الوعي المجتمعي بسرطان الأطفال وحشد الدعم للأطفال المرضى وأولياء أمورهم، وتعبيرًا عن التزامه القوي بدعم المبادرات والحملات الاجتماعية ذات الأهداف النبيلة.
وثمّن رئيس جمعية المستقبل الشبابية صباح عبدالرحمن الزياني الدعم المتواصل الذي تحظى به مبادرة ابتسامة من قبل سيتي سنتر البحرين، مؤكداً أهمية هذا الدعم في تحقيق الأهداف المنشودة للحملة، ومساعدة المبادرة على تنفيذ خططها وبرامجها المختلفة، وترسيخ نهج المجمع للنهوض بمسؤوليته المجتمعية تجاه المجتمع البحريني، خاصةً الشرائح الأكثر ضعفاً مثل شريحة الأطفال مرضى السرطان.
ونوّه الزياني بأن هذا الدعم يأتي في إطار شراكة حقيقية بين الجانبين تهدف إلى دعم قضية الأطفال مرضى السرطان في مملكة البحرين، بهدف إيجاد بيئة داعمة وتجنيد الموارد المساندة بكفاءة وفعالية لتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية على الأطفال مرضى السرطان وذويهم، والمساهمة في تحقيق المسؤولية المجتمعية والتكافل بين مختلف القطاعات في المملكة.
وتعليقاً على هذا الموضوع قال دعيج الرميحي، المدير التنفيذي في سيتي سنتر البحرين: «لا يقتصر التزامنا في سيتي سنتر البحرين على توفير تجارب تسوق مميزة، بل نسعى أيضاً إلى إحداث تأثير إيجابي على زوار مجمعنا. وسُعدنا بالتعاون مع جمعية المستقبل الشبابية لتسليط الضوء على حملة أطفالنا كالذهب 10، وذلك من خلال توفير مساحة خاصة في المول للمساهمة في توعية الجمهور بأهمية هذه المبادرة. وتمكنت الجمعية، من خلال المساحة المخصصة، من تعزيز وعي زوار المجمع حول السرطان عند الأطفال في مملكة البحرين». كلمات دالة
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