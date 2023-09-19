سيتي سنتر البحرين يتعاون مع مبادرة ابتسامة لنشر الوعي حول السرطان عند الأطفال

وتم‭ ‬تخصيص‭ (‬ستاند‭) ‬خاص‭ ‬للحملة‭ ‬داخل‭ ‬المجمع‭ ‬يضم‭ ‬فريقاً‭ ‬من‭ ‬متطوعي‭ ‬ابتسامة،‭ ‬حيث‭ ‬قاموا‭ ‬بتوزيع‭ ‬المواد‭ ‬التوعوية‭ ‬والنشرات‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬زوار‭ ‬المجمع‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬أعراض‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬الإلمام‭ ‬بها‭ ‬لتدارك‭ ‬المرض‭ ‬قبل‭ ‬تفشيه،‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بسرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬وتشجيع‭ ‬التبرعات‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الخيرية‭ ‬والطبية‭ ‬المعنية‭ ‬بهذا‭ ‬المرض،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬الشريط‭ ‬الذهبي‭ ‬على‭ ‬الزوار‭ ‬والذي‭ ‬يرمز‭ ‬إلى‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬الأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بسرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬وحشد‭ ‬الدعم‭ ‬للأطفال‭ ‬المرضى‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم،‭ ‬وتعبيرًا‭ ‬عن‭ ‬التزامه‭ ‬القوي‭ ‬بدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬والحملات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ذات‭ ‬الأهداف‭ ‬النبيلة‭.‬

وثمّن‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬صباح‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الزياني‭ ‬الدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬مبادرة‭ ‬ابتسامة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬للحملة،‭ ‬ومساعدة‭ ‬المبادرة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬خططها‭ ‬وبرامجها‭ ‬المختلفة،‭ ‬وترسيخ‭ ‬نهج‭ ‬المجمع‭ ‬للنهوض‭ ‬بمسؤوليته‭ ‬المجتمعية‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬خاصةً‭ ‬الشرائح‭ ‬الأكثر‭ ‬ضعفاً‭ ‬مثل‭ ‬شريحة‭ ‬الأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭.‬

ونوّه‭ ‬الزياني‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬شراكة‭ ‬حقيقية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬قضية‭ ‬الأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بهدف‭ ‬إيجاد‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬وتجنيد‭ ‬الموارد‭ ‬المساندة‭ ‬بكفاءة‭ ‬وفعالية‭ ‬لتخفيف‭ ‬الآثار‭ ‬النفسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬وذويهم،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتكافل‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬قال‭ ‬دعيج‭ ‬الرميحي،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬التزامنا‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬تجارب‭ ‬تسوق‭ ‬مميزة،‭ ‬بل‭ ‬نسعى‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬زوار‭ ‬مجمعنا‭. ‬وسُعدنا‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬حملة‭ ‬أطفالنا‭ ‬كالذهب‭ ‬10،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬مساحة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المول‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬توعية‭ ‬الجمهور‭ ‬بأهمية‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭. ‬وتمكنت‭ ‬الجمعية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المساحة‭ ‬المخصصة،‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬وعي‭ ‬زوار‭ ‬المجمع‭ ‬حول‭ ‬السرطان‭ ‬عند‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬