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صحيفة الجارديان: ارتفاع حـاد فـي عدد الـمـدارس الـبـريطـانـيـة المهددة بالانهيار

9/19/2023 7:20:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قالت‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬البريطانية‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬خرسانة‭ ‬متداعية‭ ‬وربما‭ ‬خطرة‭ ‬في‭ ‬174‭ ‬مدرسة‭ ‬إنجليزية،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬بـ27‭ ‬مدرسة‭ ‬من‭ ‬القائمة‭ ‬الأولية،‭ ‬ومازال‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬العدد‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الإجمالي‭ ‬النهائي،‭ ‬وفقا‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬الجارديان‮»‬‭ ‬البريطانية‭. ‬وفي‭ ‬قائمة‭ ‬منقحة‭ ‬للمدارس‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬الخرسانة‭ ‬الخلوية‭ ‬المسلحة‭ ‬ (Raac) ، وهي‭ ‬أول‭ ‬تحديث‭ ‬حكومي‭ ‬رسمي‭ ‬حول‭ ‬الأزمة‭ ‬خلال‭ ‬أسبوعين،‭ ‬قالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬23‭ ‬مدرسة‭ ‬اضطرت‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬التعلم‭ ‬الافتراضي‭ ‬والشخصي،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬بثلاث‭ ‬مدارس‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬

ويُظهر‭ ‬التحديث،‭ ‬الذي‭ ‬يعطى‭ ‬لمحة‭ ‬سريعة‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬الخرسانة‭ ‬الخلوية‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬قد‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬91‭ ‬مدرسة‭ ‬ابتدائية‭ ‬و67‭ ‬مدرسة‭ ‬ثانوية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬المدارس‭ ‬الأخرى‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬كلية‭ ‬ومدرسة‭ ‬لجميع‭ ‬الأعمار‭.‬

وتواجه‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬ضغوطًا‭ ‬لتقديم‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬المدارس‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬الخرسانة،‭ ‬وهي‭ ‬شكل‭ ‬أرخص‭ ‬وأخف‭ ‬وزنًا‭ ‬من‭ ‬الخرسانة‭ ‬لها‭ ‬عمر‭ ‬افتراضي‭ ‬يبلغ‭ ‬30‭ ‬عامًا‭ ‬وتم‭ ‬استخدامها‭ ‬لبناء‭ ‬المدارس‭ ‬والمباني‭ ‬العامة‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬الخمسينيات‭ ‬إلى‭ ‬التسعينيات‭.‬

وانتقد‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬نقص‭ ‬الأخبار‭ -‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬تحديثات‭ ‬للبرلمان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭- ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬المدارس‭ ‬كانت‭ ‬تكافح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اكتشاف‭ ‬التكاليف‭ ‬التي‭ ‬ستغطيها‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تباطؤ‭ ‬تنفيذ‭ ‬بعض‭ ‬تدابير‭ ‬التخفيف‭. ‬واتهمت‭ ‬بريدجيت‭ ‬فيليبسون‭ ‬وزيرة‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الظل‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬بإظهار‭ ‬افتقار‭ ‬عام‭ ‬إلى‭ ‬الانفتاح‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬وقالت‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬الجارديان‮»‬‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬يبدو‭ ‬مؤشرا‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬حكومي‭ ‬أوسع‭ ‬كان‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬التستر‭ ‬على‭ ‬المشكلة،‭ ‬ويحاول‭ ‬الآن‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬حجمها‭.‬

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