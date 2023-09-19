الهند تنفي تورطها في قتل زعيم للسيخ في كندا

نيودلهي‭ - ‬الوكالات‭: ‬رفضت‭ ‬الهند‭ ‬أمس‭ ‬اتهامات‭ ‬اعتبرت‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬سخيفة‮»‬‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬عملاء‭ ‬تابعين‭ ‬لها‭ ‬يقفون‭ ‬وراء‭ ‬مقتل‭ ‬زعيم‭ ‬للسيخ‭ ‬في‭ ‬كندا،‭ ‬بعدما‭ ‬أدى‭ ‬الاتهام‭ ‬المفاجئ‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬جاستن‭ ‬ترودو‭ ‬إلى‭ ‬تدهور‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الفاترة‭ ‬أساسا‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬

وطردت‭ ‬اوتاوا‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬وصفته‭ ‬بأنه‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الخارجية‭ ‬الهندية‭ ‬في‭ ‬كندا،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬نيودلهي‭ ‬إلى‭ ‬الرد‭ ‬عبر‭ ‬إصدار‭ ‬أمر‭ ‬لدبلوماسي‭ ‬كندي‭ ‬بالمغادرة‭. ‬

وأشار‭ ‬ترودو‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬شبهات‭ ‬موثوقة‮»‬‭ ‬تدفع‭ ‬إلى‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬عملاء‭ ‬هنودا‭ ‬يقفون‭ ‬وراء‭ ‬قتل‭ ‬هارديب‭ ‬سينغ‭ ‬نيجار‭ ‬في‭ ‬يونيو،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬نيودلهي‭ ‬تتهمه‭ ‬بتنفيذ‭ ‬هجمات‭ ‬إرهابية‭ ‬في‭ ‬الهند،‭ ‬وهي‭ ‬تهمة‭ ‬نفاها‭ ‬قبل‭ ‬مقتله‭. ‬

وشددت‭ ‬نيودلهي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لها‭ ‬بعملية‭ ‬القتل،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي‭ ‬‮«‬رفض‭ ‬تماما‮»‬‭ ‬التهمة‭ ‬عندما‭ ‬طرحها‭ ‬ترودو‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الاتهامات‭ ‬بشأن‭ ‬ضلوع‭ ‬الحكومة‭ ‬الهندية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬عنف‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬سخيفة‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نظام‭ ‬سياسي‭ ‬ديمقراطي‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬قوي‭ ‬بسيادة‭ ‬القانون‮»‬‭. ‬

قُتل‭ ‬نيجار‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬الهند‭ ‬أنه‭ ‬إرهابي‭ ‬مطلوب،‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬يونيو‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬ساري‭ ‬التابعة‭ ‬لفانكوفر‭ ‬حيث‭ ‬يقطن‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السيخ‭. ‬

تضم‭ ‬كندا‭ ‬أكبر‭ ‬جالية‭ ‬للسيخ‭ ‬خارج‭ ‬الهند‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬ولطالما‭ ‬أبدت‭ ‬نيودلهي‭ ‬عدم‭ ‬رضاها‭ ‬عن‭ ‬طريقة‭ ‬تعامل‭ ‬كندا‭ ‬مع‭ ‬أنشطة‭ ‬السيخ‭ ‬الانفصالية‭. ‬

وكان‭ ‬نيجار‭ ‬منضويا‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬تأسيس‭ ‬دولة‭ ‬مستقلة‭ ‬للسيخ‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬الهند‭ ‬أو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬باكستان‭. ‬

ووجه‭ ‬ترودو‭ ‬الاتهامات‭ ‬قبل‭ ‬جلسة‭ ‬طارئة‭ ‬للبرلمان،‭ ‬داعيا‭ ‬‮«‬بأشد‭ ‬العبارات‮»‬‭ ‬الحكومة‭ ‬الهندية‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬توضيح‭ ‬ملابسات‭ ‬القضية‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ضلوع‭ ‬أي‭ ‬حكومة‭ ‬أجنبية‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬مواطن‭ ‬كندي‭ ‬على‭ ‬التراب‭ ‬الكندي‭ ‬هو‭ ‬انتهاك‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬لسيادتنا‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬ميلاني‭ ‬جولي‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬طرد‭ ‬الرئيس‭ ‬المحلي‭ ‬لـ«جناح‭ ‬البحث‭ ‬والتحليل‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الخارجية‭ ‬الهندية‭. ‬

ردّت‭ ‬الهند‭ ‬عبر‭ ‬استدعاء‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬الكندي‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬أمس‭ ‬قبل‭ ‬إعلان‭ ‬طرد‭ ‬دبلوماسي‭ ‬كندي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬لم‭ ‬يُكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المعاملة‭ ‬بالمثل‭. ‬

وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأن‭ ‬القرار‭ ‬يعكس‭ ‬‮«‬القلق‭ ‬المتزايد‭ ‬حيال‭ ‬تدخل‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬كنديين‭ ‬في‭ ‬شؤوننا‭ ‬الداخلية‭ ‬وضلوعهم‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬مناهضة‭ ‬للهند‮»‬‭. ‬