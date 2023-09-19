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أذربيجان تبدأ عملية عسكرية للسيطرة على إقليم ناجورنو كاراباخ

9/19/2023 7:20:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬موسكو‭ (‬يريفان‭) ‬ ‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬أذربيجان‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بدء‭ ‬عملية‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬إقليم‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القوقاز،‭ ‬التي‭ ‬يقطنها‭ ‬أساسا‭ ‬مواطنون‭ ‬أرمن‭. ‬

وتحدثت‭ ‬الوزارة‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬محلي‭ ‬لاستعادة‭ ‬النظام‭ ‬الدستوري‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬للبيان‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬باكو‭ ‬فإن‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬انسحاب‭ ‬قوات‭ ‬أرمينيا‭ ‬من‭ ‬المنطقة،‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬دفاع‭ ‬أذربيجان‭ ‬إنه‭ ‬يتم‭ ‬فقط‭ ‬استهداف‭ ‬الأهداف‭ ‬العسكرية‭. ‬ووفقا‭ ‬للمعلومات‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬باكو‭ ‬فإن‭ ‬المدفعية‭ ‬الأرمينية‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬بمهاجمة‭ ‬مواقع‭ ‬تابعة‭ ‬لأذربيجان‭ ‬وتسببت‭ ‬في‭ ‬إصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجنود‭. ‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬تحدث‭ ‬روبين‭ ‬فاردانيان‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬آرتساخ‭ (‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭) ‬غير‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬تليجرام‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬كثيف‭ ‬بنيران‭ ‬المدفعية‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬أرمينيا‭ ‬الاعتراف‭ ‬بآرتساخ‭ ‬والانضمام‭ ‬لحماية‭ ‬مواطنينا‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬رفضت‭ ‬القيادة‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬اتهامات‭ ‬باكو‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬آرتساخ‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬تلتزم‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬وأضافت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬من‭ ‬عاصمة‭ ‬الاقليم‭ ‬خانكندي‭ ‬إن‭ ‬الاتهامات‭ ‬بخرق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإصابة‭ ‬جنديين‭ ‬من‭ ‬أذربيجان‭ ‬‮«‬زائفة‭ ‬ولا‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬الحقائق‮»‬‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬موسكو‭ ‬أعلن‭ ‬الكرملين‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬قلقة‮»‬‭ ‬من‭ ‬‮«‬التصعيد‭ ‬المباغت‮»‬‭ ‬للوضع‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ،‭ ‬حيث‭ ‬شنّت‭ ‬باكو‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬ضد‭ ‬الانفصاليين‭ ‬الأرمن،‭ ‬تسعى‭ ‬جاهدة‭ ‬لإعادة‭ ‬يريفان‭ ‬وباكو‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬طاولة‭ ‬المفاوضات‮»‬‭. ‬

‭ ‬من‭ ‬ناحيتها،‭ ‬اعتبرت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬شنّتها‭ ‬باكو‭ ‬في‭ ‬جيب‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬‮«‬غير‭ ‬شرعية‭ ‬وغير‭ ‬مبررة‭ ‬وغير‭ ‬مقبولة‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬لصحفيين‭: ‬‮«‬أودّ‭ ‬أن‭ ‬أشدد‭ ‬على‭ ‬أننا‭ ‬نحمّل‭ ‬أذربيجان‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬مصير‭ ‬الأرمن‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‮»‬‭. ‬ودعت‭ ‬فرنسا‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬عاجل‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬بينما‭ ‬قالت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إنها‭ ‬تتواصل‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شنت‭ ‬أذربيجان‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭. ‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الجمهوريتين‭ ‬السوفيتيتين‭ ‬السابقتين‭ (‬أذربيجان‭ ‬وأرمينيا‭) ‬طالما‭ ‬كان‭ ‬بينهما‭ ‬عداء،‭ ‬وخاصة‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بإقليم‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬لأرمينيا‭ ‬اليد‭ ‬العليا‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬مطلع‭ ‬التسعينيات‭. ‬وخلال‭ ‬الحرب‭ ‬الثانية‭ ‬بينهما‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬استخدمت‭ ‬أذربيجان‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬أعمالها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالنفط‭ ‬والغاز‭ ‬لإعادة‭ ‬التسلح‭ ‬واستعادة‭ ‬المنطقة‭. ‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬هناك‭ ‬حملات‭ ‬عسكرية‭ ‬أقصر،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬قوات‭ ‬أذربيجان‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬150‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعا‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬أرمينيا،‭ ‬وهي‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬يريفان‭ ‬بإعادتها‭. ‬

وتحظى‭ ‬أذربيجان‭ ‬ذات‭ ‬الأغلبية‭ ‬المسلمة‭ ‬بدعم‭ ‬تركيا،‭ ‬التي‭ ‬تربطها‭ ‬بها‭ ‬علاقات‭ ‬لغوية‭ ‬وثقافية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تفقد‭ ‬روسيا،‭ ‬القوة‭ ‬الحامية‭ ‬التقليدية‭ ‬لأرمينيا،‭ ‬نفوذها‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬أرمينيا‭ ‬نيكول‭ ‬باشينيان‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬نُشر‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬بوليتيكو‭ ‬الإخبارية‭ ‬الأمريكية‭: ‬‮«‬نتيجة‭ ‬للأحداث‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬تغيرت‭ ‬خيارات‭ ‬روسيا‮»‬‭. ‬ويشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬معترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تعد‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬أذربيجان‭. ‬

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