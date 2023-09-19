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الكويت تطالب بغداد بمعالجة حكم المحكمة العليا العراقية بشأن اتفاقية خور عبدالله

9/19/2023 7:20:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الكويت‭- (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬طالبت‭ ‬الكويت‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حكومة‭ ‬بغداد‭ ‬بمعالجة‭ ‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬العراقية‭ ‬القاضي‭ ‬بعدم‭ ‬دستورية‭ ‬تصديق‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬تنظيم‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬خور‭ ‬عبدالله‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتي‭ ‬الشيخ‭ ‬سالم‭ ‬عبدالله‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬‮«‬نتمنى‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬بأن‭ ‬تأخذ‭ ‬الخطوات‭ ‬الضرورية‭ ‬لمعالجة‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‮»‬‭ ‬واحترام‭ ‬سيادة‭ ‬الكويت‭ ‬وحرمة‭ ‬أراضيها‭ ‬والاتفاقية‭ ‬الموقعة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بعدم‭ ‬دستورية‭ ‬قانون‭ ‬تصديق‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬العراق‭ ‬وحكومة‭ ‬الكويت‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬خور‭ ‬عبدالله،‭ ‬طبقا‭ ‬لموقع‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭.‬

ووفقا‭ ‬للموقع‭ ‬فإن‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬خالف‭ ‬أحكام‭ ‬دستور‭ ‬العراق‭ ‬التي‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تنظم‭ ‬عملية‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬المعاهدات‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬بقانون‭ ‬يُسن‭ ‬بأغلبية‭ ‬ثلثي‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‮»‬‭. ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬توقيعها‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬2012‭ ‬وتم‭ ‬التصديق‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬برلماني‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬2013‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتي‭ ‬استنكار‭ ‬بلاده‭ ‬لهذا‭ ‬الحكم‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬مبينا‭ ‬أنه‭ ‬جاء‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭ ‬لهدف‭ ‬وحيد‭ ‬وهو‭ ‬إطلاع‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والدول‭ ‬الصديقة‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬العراقية‭. ‬وقال‭ ‬الوزير‭ ‬الكويتي‭ ‬‮«‬ها‭ ‬نحن‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثين‭ ‬سنة‭ ‬وأكثر‭ (‬من‭ ‬الغزو‭ ‬العراقي‭ ‬للكويت‭) ‬نسمع‭ ‬نفس‭ ‬الشيء‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬العراقي‭. ‬وهذا‭ ‬شيء‭ ‬نستنكره‭ ‬بأشد‭ ‬العبارات‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬وزراء‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬اجتمعوا‭ ‬‮«‬كمجموعة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬وكان‭ ‬هناك‭ ‬تأييد‭ ‬تام‭ ‬لوجهة‭ ‬نظرنا‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬العراقي‭ ‬القاضي‭ ‬فائق‭ ‬زيدان،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬‮«‬احترام‭ ‬العراق‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭ ‬تاريخا‭ ‬وحاضرا‭ ‬ومستقبلا‭ ‬واستقلالية‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬عبر‭ ‬المراحل‭ ‬التاريخية‭ ‬المختلفة‮»‬‭.
‬وشدد‭ ‬زيدان‭ ‬في‭ ‬بيان
أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكويتية‭ (‬كونا‭)‬،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عقب‭ ‬استقباله‭ ‬السفير‭ ‬الكويتي‭ ‬لدى‭ ‬العراق‭ ‬طارق‭ ‬الفرج‭: ‬‮«‬أهمية‭ ‬احترام‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والمعاهدات‭ ‬المبرمة‭ ‬بين‭ ‬الكويت‭ ‬والعراق‭ ‬وفق‭ ‬السياقات‭ ‬الدستورية‭ ‬والقانونية‭ ‬واحترام‭ ‬وتنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‮»‬‭.
‬كما‭ ‬أكد‭ ‬عمق‭ ‬‮«‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬وتقدير‭ ‬بلاده‭ ‬للمواقف‭ ‬المشرفة‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‮»‬‭. ‬

‭ ‬وكان‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكويتي‭ ‬دعا‮
‬العراق‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬جادة‭ ‬وعاجلة‭ ‬لمعالجة‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬للتطورات‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الصادر‭ ‬بتاريخ
الرابع‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬والذي‭ ‬ألغى‭ ‬اتفاقية‭ ‬خور‭ ‬عبدالله‭ ‬مع‭ ‬الكويت‭. ‬

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