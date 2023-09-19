الكويت تطالب بغداد بمعالجة حكم المحكمة العليا العراقية بشأن اتفاقية خور عبدالله

الكويت تطالب بغداد بمعالجة حكم المحكمة العليا العراقية بشأن اتفاقية خور عبدالله
التاريخ
9/19/2023 7:20:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الكويت- (وكالات الأنباء): طالبت الكويت امس الثلاثاء حكومة بغداد بمعالجة حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي في 2013 على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين البلدين.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في تصريحات تلفزيونية «نتمنى على الحكومة العراقية بأن تأخذ الخطوات الضرورية لمعالجة هذا الأمر» واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها والاتفاقية الموقعة بين البلدين.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في الرابع من سبتمبر الجاري بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، طبقا لموقع المحكمة على الإنترنت.
ووفقا للموقع فإن التصديق على الاتفاقية خالف أحكام دستور العراق التي نصت على أنه «تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب». كانت هذه الاتفاقية قد تم توقيعها في بغداد في 2012 وتم التصديق عليها من برلماني البلدين في 2013.
وأكد وزير الخارجية الكويتي استنكار بلاده لهذا الحكم «بشكل كبير» مبينا أنه جاء إلى نيويورك لهدف وحيد وهو إطلاع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة العراقية. وقال الوزير الكويتي «ها نحن بعد ثلاثين سنة وأكثر (من الغزو العراقي للكويت) نسمع نفس الشيء من الجانب العراقي. وهذا شيء نستنكره بأشد العبارات».
وأوضح أن وزراء مجلس التعاون الخليجي اجتمعوا «كمجموعة» مع وزير الخارجية الأمريكي «وكان هناك تأييد تام لوجهة نظرنا».
من جانب آخر، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، أمس الثلاثاء، «احترام العراق لدولة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة».
وشدد زيدان في بيان
أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أمس الثلاثاء، عقب استقباله السفير الكويتي لدى العراق طارق الفرج: «أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين الكويت والعراق وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة».
كما أكد عمق «العلاقات بين الشعبين وتقدير بلاده للمواقف المشرفة لدولة الكويت».
وكان مجلس الوزراء الكويتي دعا
العراق أمس الاثنين إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية للتطورات المترتبة على حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق الصادر بتاريخ
الرابع من سبتمبر الجاري، والذي ألغى اتفاقية خور عبدالله مع الكويت.
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