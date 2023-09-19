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استشهاد أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين وغزة

9/19/2023 7:20:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬قتل‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ثلاثة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬أمس‭ ‬خلال‭ ‬عدوان‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬استخدم‭ ‬خلالها‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة،‭ ‬ورابعا‭ ‬خلال‭ ‬مواجهات‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وفق‭ ‬مصادر‭ ‬فلسطينية‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬‮«‬3‭ ‬شهداء‭ ‬ونحو‭ ‬30‭ ‬إصابة‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬المشافي‭ ‬في‭ ‬جنين،‭ ‬بينها‭ ‬إصابات‭ ‬بحالة‭ ‬حرجة‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬مدير‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬محمود‭ ‬السعدي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬سماع‭ ‬‮«‬أصوات‭ ‬انفجارات‭ ‬وإطلاق‭ ‬نار‮»‬‭ ‬حالت‭ ‬دون‭ ‬تحرّك‭ ‬فرق‭ ‬الاسعاف‭. ‬

وأفاد‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬جنين‭ ‬كمال‭ ‬أبو‭ ‬الرب‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأن‭ ‬الجيش‭ ‬نفّذ‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭ ‬ومخيمها‭ ‬وقرية‭ ‬بروقين‭ ‬القريبة‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬انسحبت‭ ‬من‭ ‬المخيم‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬العملية،‭ ‬موضحا‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تستهدف‭ ‬منزلا‭ ‬لأحد‭ ‬المطلوبين‭ ‬من‭ ‬قبلها‭. ‬

وأشارت‭ ‬مصادر‭ ‬محلية‭ ‬طلبت‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمها‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المطلوب‭ ‬هو‭ ‬شاب‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المخيم‭ ‬تتهمه‭ ‬اسرائيل‭ ‬بتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬إسرائيلية‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬شنّ‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬جنين،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مسيّرة‭ ‬درون‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬معوز‭ ‬هاجمت‭ ‬قبل‭ ‬قليل‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬استشهد‭ ‬الشاب‭ ‬يوسف‭ ‬رضوان‭ (‬25‭ ‬عاما‭) ‬وأصيب‭ ‬11‭ ‬آخرون‭ ‬بينهم‭ ‬حالة‭ ‬خطرة‭ ‬برصاص‭ ‬ونيران‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬وقع‭ ‬خلال‭ ‬مواجهات‭ ‬قرب‭ ‬الجدار‭ ‬الحدودي‭ ‬الإسمنتي‭ ‬شرق‭ ‬القطاع‭. ‬

وتجمع‭ ‬عشرات‭ ‬الشبان‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬وشرق‭ ‬جباليا‭ ‬بشمال‭ ‬القطاع،‭ ‬وشرق‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬حيث‭ ‬دارت‭ ‬مواجهات‭ ‬مع‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭. ‬

وأكد‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬انه‭ ‬تعامل‭ ‬مع‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬قرب‭ ‬السياج‭ ‬الحدودي‭ ‬مع‭ ‬غزة،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬‮«‬تعاملت‭ ‬مع‭ ‬أعمال‭ ‬الشغب‭ ‬العنيفة‭ ‬بوسائل‭ ‬تفريق‭ ‬مظاهرات‭ ‬ونيران‭ ‬قناصة‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬رصدت‭ ‬عدة‭ ‬إصابات‮»‬‭. ‬

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