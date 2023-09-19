استشهاد أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين وغزة

استشهاد أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين وغزة
التاريخ
9/19/2023 7:20:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
رام الله – الوكالات: قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين أمس خلال عدوان على مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة استخدم خلالها طائرة مسيّرة، ورابعا خلال مواجهات على حدود قطاع غزة، وفق مصادر فلسطينية.
وأعلنت وزارة الصحة في رام الله أن «3 شهداء ونحو 30 إصابة برصاص الاحتلال وصلت إلى المشافي في جنين، بينها إصابات بحالة حرجة».
وأكد مدير الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي لوكالة فرانس برس سماع «أصوات انفجارات وإطلاق نار» حالت دون تحرّك فرق الاسعاف.
وأفاد نائب محافظ جنين كمال أبو الرب فرانس برس بأن الجيش نفّذ عملية «في مدينة جنين ومخيمها وقرية بروقين القريبة».
وأشار الى أن القوات الاسرائيلية انسحبت من المخيم بعد نحو ساعة على العملية، موضحا أنها كانت تستهدف منزلا لأحد المطلوبين من قبلها.
وأشارت مصادر محلية طلبت عدم ذكر اسمها الى أن المطلوب هو شاب من خارج المخيم تتهمه اسرائيل بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
من جهته، أكد جيش الاحتلال شنّ عملية عسكرية في جنين، مشيرا الى أن «مسيّرة درون من نوع معوز هاجمت قبل قليل في مخيم جنين».
وفي قطاع غزة قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان «استشهد الشاب يوسف رضوان (25 عاما) وأصيب 11 آخرون بينهم حالة خطرة برصاص ونيران قوات الاحتلال الإسرائيلي».
وأوضح أن ذلك وقع خلال مواجهات قرب الجدار الحدودي الإسمنتي شرق القطاع.
وتجمع عشرات الشبان في مناطق قرب الحدود شرق مدينة غزة وشرق جباليا بشمال القطاع، وشرق خان يونس في جنوب القطاع، حيث دارت مواجهات مع جيش الاحتلال.
وأكد جيش الاحتلال انه تعامل مع المئات من الفلسطينيين قرب السياج الحدودي مع غزة، مشيرا الى أن قواته «تعاملت مع أعمال الشغب العنيفة بوسائل تفريق مظاهرات ونيران قناصة». وأضاف: «رصدت عدة إصابات».
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