((صادق علي)) إلى الشباب

((صادق علي)) إلى الشباب
التاريخ
9/19/2023 7:20:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعاقد نادي الشباب مع اللاعب المخضرم صادق علي لتمثيل الفريق الأول لكرة اليد في الموسم القادم ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وجاء انتقال صادق علي بعد سنوات من العطاء والتألق مع النادي الأهلي لمدة ٢٠ عاما حقق خلالها العديد من الانجازات، كما مثل المنتخب الوطني لكرة اليد سابقا وكان من أبرز نجوم كرة اليد البحرينية.
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