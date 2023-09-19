إبراهيم يشارك في جولة الصين المؤهلة لباريس

إبراهيم يشارك في جولة الصين المؤهلة لباريس
التاريخ
9/19/2023 7:20:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كشف الحكم الدولي للكرة الطائرة جعفر إبراهيم أنه يستعد لشدّ الرحال يوم 27 سبتمبر الجاري إلى الصين للمشاركة في إدارة جولة المنافسات هناك والتي تنطلق في 30 سبتمبر
الجاري وتستمر حتى 8 أكتوبر والمؤهلة لأولمبياد باريس التي تقام خلال الفترة 26 يوليو - 11 اغسطس 2024.
وكان جعفر إبراهيم قد تسلم تعيينا رسميا من قبل لجنة الحكام بالاتحاد الدولي يتضمن تكليفه بالمشاركة في إدارة منافسات جولة الصين.
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