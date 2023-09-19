إبراهيم يشارك في جولة الصين المؤهلة لباريس

كشف‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬جعفر‭ ‬إبراهيم‭ ‬أنه‭ ‬يستعد‭ ‬لشدّ‭ ‬الرحال‭ ‬يوم‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬جولة‭ ‬المنافسات‭ ‬هناك‭ ‬والتي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر

الجاري‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬26‭ ‬يوليو‭ - ‬11‭ ‬اغسطس‭ ‬2024‭.‬

وكان‭ ‬جعفر‭ ‬إبراهيم‭ ‬قد‭ ‬تسلم‭ ‬تعيينا‭ ‬رسميا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬يتضمن‭ ‬تكليفه‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬منافسات‭ ‬جولة‭ ‬الصين‭.‬