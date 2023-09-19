Wednesday, 20 September 2023 05:19 GMT

إبراهيم يشارك في جولة الصين المؤهلة لباريس

9/19/2023 7:20:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشف‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬جعفر‭ ‬إبراهيم‭ ‬أنه‭ ‬يستعد‭ ‬لشدّ‭ ‬الرحال‭ ‬يوم‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬جولة‭ ‬المنافسات‭ ‬هناك‭ ‬والتي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر
الجاري‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬26‭ ‬يوليو‭ - ‬11‭ ‬اغسطس‭ ‬2024‭.‬

وكان‭ ‬جعفر‭ ‬إبراهيم‭ ‬قد‭ ‬تسلم‭ ‬تعيينا‭ ‬رسميا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬يتضمن‭ ‬تكليفه‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬منافسات‭ ‬جولة‭ ‬الصين‭.‬

MENAFN19092023000055011008ID1107101932

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث