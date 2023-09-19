Wednesday, 20 September 2023 05:19 GMT

منتخب الناشئين يودع البطولة الآسيوية مبكرا

9/19/2023 7:20:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب أحمد الذهبة: الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ودع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬تحت‭ ‬16‭ ‬سنة‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬17‭ ‬حتى‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬بنتيجة‭ ‬117‭/‬43‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الريان‭.‬

واحتل‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬السابقتين‭ ‬أمام‭ ‬الأردن‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬يتأهل‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬مباشرة‭ ‬فيما‭ ‬يتأهل‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬ويخرج‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭: (‬27/14‭)‬،‭ (‬26/10‭)‬،‭ (‬31/7‭)‬،‭ (‬33/12‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬علي‭ ‬محسن‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬وحسن‭ ‬جميل‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬ومجتبى‭ ‬ريان‭ ‬7‭ ‬نقاط‭.‬

وكانت‭ ‬النتائج‭ ‬متوقعة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬القارية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬فارق‭ ‬الإمكانيات‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية‭ ‬والأطوال،‭ ‬مع‭ ‬قلة‭ ‬الخبرة‭ ‬للاعبينا‭ ‬الناشئين،‭ ‬ولكن‭ ‬كانت‭ ‬التجربة‭ ‬مفيدة‭ ‬جدا‭ ‬ومنحت‭ ‬نجوم‭ ‬المستقبل‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الاحتكاك‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬آسيوية‭ ‬قوية‭.‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬تأهل‭ ‬بصعوبة‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬للبطولة‭ ‬ومنح‭ ‬مقعد‭ ‬إضافي‭ ‬للمنطقة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬تعمل‭ ‬جاهدة‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقطاب‭ ‬أفضل‭ ‬المدربين‭ ‬واقامة‭ ‬المعسكرات‭ ‬التدريبية‭ ‬الخارجية‭ ‬ولعب‭ ‬المباريات‭ ‬التجريبية‭ ‬القوية،‭ ‬وكان‭ ‬واضحا‭ ‬التطور‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للرجال‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬تأهل‭ ‬الى‭ ‬التصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬لكأس‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬تأهل‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الحاسمة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬وقفز‭ ‬قفزة‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬الدولي‭ ‬بتقدمه‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬69‭ ‬عالميا‭.‬

MENAFN19092023000055011008ID1107101931

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث