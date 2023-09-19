منتخب الناشئين يودع البطولة الآسيوية مبكرا

ودع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬تحت‭ ‬16‭ ‬سنة‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬17‭ ‬حتى‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬بنتيجة‭ ‬117‭/‬43‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الريان‭.‬

واحتل‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬السابقتين‭ ‬أمام‭ ‬الأردن‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬يتأهل‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬مباشرة‭ ‬فيما‭ ‬يتأهل‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬ويخرج‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭: (‬27/14‭)‬،‭ (‬26/10‭)‬،‭ (‬31/7‭)‬،‭ (‬33/12‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬علي‭ ‬محسن‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬وحسن‭ ‬جميل‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬ومجتبى‭ ‬ريان‭ ‬7‭ ‬نقاط‭.‬

وكانت‭ ‬النتائج‭ ‬متوقعة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬القارية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬فارق‭ ‬الإمكانيات‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية‭ ‬والأطوال،‭ ‬مع‭ ‬قلة‭ ‬الخبرة‭ ‬للاعبينا‭ ‬الناشئين،‭ ‬ولكن‭ ‬كانت‭ ‬التجربة‭ ‬مفيدة‭ ‬جدا‭ ‬ومنحت‭ ‬نجوم‭ ‬المستقبل‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الاحتكاك‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬آسيوية‭ ‬قوية‭.‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬تأهل‭ ‬بصعوبة‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬للبطولة‭ ‬ومنح‭ ‬مقعد‭ ‬إضافي‭ ‬للمنطقة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬تعمل‭ ‬جاهدة‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقطاب‭ ‬أفضل‭ ‬المدربين‭ ‬واقامة‭ ‬المعسكرات‭ ‬التدريبية‭ ‬الخارجية‭ ‬ولعب‭ ‬المباريات‭ ‬التجريبية‭ ‬القوية،‭ ‬وكان‭ ‬واضحا‭ ‬التطور‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للرجال‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬تأهل‭ ‬الى‭ ‬التصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬لكأس‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬تأهل‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الحاسمة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬وقفز‭ ‬قفزة‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬الدولي‭ ‬بتقدمه‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬69‭ ‬عالميا‭.‬