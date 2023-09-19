منتخب الناشئين يودع البطولة الآسيوية مبكرا

منتخب الناشئين يودع البطولة الآسيوية مبكرا
التاريخ
9/19/2023 7:20:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب أحمد الذهبة: الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ودع منتخبنا الوطني للناشئين منافسات البطولة الآسيوية لمنتخبات الناشئين لكرة السلة تحت 16 سنة المقامة في دولة قطر خلال الفترة ما بين 17 حتى 24 سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن تلقى الخسارة الثالثة على التوالي أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 117/43 في اللقاء الذي جمعهما على صالة نادي الريان.
واحتل منتخبنا للناشئين المركز الرابع في المجموعة الثالثة بعد خسارته أيضا في المباراتين السابقتين أمام الأردن وكوريا الجنوبية، يذكر أن متصدر المجموعة يتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي مباشرة فيما يتأهل الثاني والثالث إلى الدور الثاني ويخرج الرابع من البطولة.
وجاءت نتائج: (27/14)، (26/10)، (31/7)، (33/12)، وكان أفضل المسجلين من منتخبنا للناشئين علي محسن 13 نقطة وحسن جميل 10 نقاط ومجتبى ريان 7 نقاط.
وكانت النتائج متوقعة في هذه المشاركة القارية، وخصوصا في ظل فارق الإمكانيات البدنية والفنية والأطوال، مع قلة الخبرة للاعبينا الناشئين، ولكن كانت التجربة مفيدة جدا ومنحت نجوم المستقبل مزيدا من الاحتكاك مع منتخبات آسيوية قوية.
وكان منتخبنا قد تأهل بصعوبة إلى هذه البطولة بعد أن احتل المركز الثالث في تصفيات منطقة الخليج مستفيدا من استضافة دولة قطر للبطولة ومنح مقعد إضافي للمنطقة.
الجدير بالذكر أن لجنة المنتخبات بدعم من اتحاد السلة واللجنة الأولمبية البحرينية تعمل جاهدة على تطوير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، وذلك من خلال استقطاب أفضل المدربين واقامة المعسكرات التدريبية الخارجية ولعب المباريات التجريبية القوية، وكان واضحا التطور الأخير الذي وصل إليه منتخبنا الوطني للرجال في الفترة الماضية، حيث تأهل الى التصفيات النهائية لكأس العالم، كما تأهل إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وقفز قفزة هائلة في التصنيف الدولي بتقدمه إلى المركز 69 عالميا.
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