علي بن خليفة يترأس اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البحريني لكرة القدم

علي بن خليفة يترأس اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البحريني لكرة القدم
التاريخ
9/19/2023 7:20:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، بالدعم اللامحدود والرعاية الكريمة التي تحظى بها كرة القدم البحرينية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم واهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك لدى ترؤس سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، الاجتماع الثالث للجمعية العمومية العادي للاتحاد البحريني لكرة القدم، بحضور نائب رئيس الاتحاد سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام راشد الزعبي، إذ عقد الاجتماع في فندق كراون بلازا، بحضور الأندية الأعضاء بالاتحاد، وممثلي الجهات المعنية.
وألقى سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، كلمة رحب فيها بالحضور، وأعرب عن الشكر والتقدير لممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، على دعمه الكبير والمتواصل لأنشطة الاتحاد البحريني لكرة القدم، مؤكدًا أن دعم سموه ساهم بشكل كبير ورئيس في الارتقاء بعمل الاتحاد على الأصعدة المختلفة، وفي مقدمتها الإنجازات الرائدة التي حققها الاتحاد إداريًا وفنيًا. كما أعرب سعادته عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ودعم سموه المستمر للاتحادات الرياضية، والذي ساهم في دفع عجلة التطور لديها نحو تحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات.
وأثنى رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم على التعاون الكبير الذي أبدته الأندية أعضاء الجمعية العمومية، إذ ساهم هذا التكاتف في تقديم موسم ناجح على المقاييس كافة.
وأشار إلى أن إقامة الاجتماع العادي للجمعية العمومية يأتي ضمن إطار الحرص على استمرار نجاح عمل الاتحاد البحريني لكرة القدم، وذلك انطلاقًا من جهود أعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم وتوجيهات المجلس للإدارة التنفيذية بالاتحاد بضرورة التحضير والإعداد المثاليين للاجتماع؛ للخروج بنتائج إيجابية وقرارات تسهم في الصالح العام لكرة القدم البحرينية بما يضمن السير على خط التطوير المنشود، مقدمًا شكره للأندية على تقديم المقترحات التطويرية كافة، ومؤكدًا أن باب الاتحاد مفتوح دائمًا لمناقشة الخطط والبرامج الكفيلة بالارتقاء بالمستويات الفنية والإدارية؛ وذلك تحقيقًا للأداء المؤسسي المتكامل الذي ينتهجه الاتحاد عبر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالإضافة إلى اللجان العاملة.
واعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد البحريني لكرة القدم محضر الاجتماع السابق، كما تم التصديق على التقارير المالية والإدارية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع الفيفا Fifa forward 3.0، كما قدم الاتحاد خلال الاجتماع عرضًا مفصلاً عن مشروع تقنية حكم الفيديو المساعد VAR ، والخطوات التي قام بها الاتحاد في هذا الإطار لإدخال التقنية في ملاعبنا.
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