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علي بن خليفة يترأس اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البحريني لكرة القدم

9/19/2023 7:20:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بالدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬والرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ودعم‭ ‬واهتمام‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬ترؤس‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادي‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بحضور‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي،‭ ‬إذ‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا،‭ ‬بحضور‭ ‬الأندية‭ ‬الأعضاء‭ ‬بالاتحاد،‭ ‬وممثلي‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭.‬

وألقى‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬كلمة‭ ‬رحب‭ ‬فيها‭ ‬بالحضور،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬الكبير‭ ‬والمتواصل‭ ‬لأنشطة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬سموه‭ ‬ساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬ورئيس‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بعمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬المختلفة،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الاتحاد‭ ‬إداريًا‭ ‬وفنيًا‭. ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬سعادته‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ودعم‭ ‬سموه‭ ‬المستمر‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية،‭ ‬والذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التطور‭ ‬لديها‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬والإنجازات‭.‬

وأثنى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬أبدته‭ ‬الأندية‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية،‭ ‬إذ‭ ‬ساهم‭ ‬هذا‭ ‬التكاتف‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬موسم‭ ‬ناجح‭ ‬على‭ ‬المقاييس‭ ‬كافة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬الاجتماع‭ ‬العادي‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬نجاح‭ ‬عمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وتوجيهات‭ ‬المجلس‭ ‬للإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬بضرورة‭ ‬التحضير‭ ‬والإعداد‭ ‬المثاليين‭ ‬للاجتماع؛‭ ‬للخروج‭ ‬بنتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬وقرارات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الصالح‭ ‬العام‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬التطوير‭ ‬المنشود،‭ ‬مقدمًا‭ ‬شكره‭ ‬للأندية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المقترحات‭ ‬التطويرية‭ ‬كافة،‭ ‬ومؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬باب‭ ‬الاتحاد‭ ‬مفتوح‭ ‬دائمًا‭ ‬لمناقشة‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الكفيلة‭ ‬بالارتقاء‭ ‬بالمستويات‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية؛‭ ‬وذلك‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للأداء‭ ‬المؤسسي‭ ‬المتكامل‭ ‬الذي‭ ‬ينتهجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬عبر‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭.‬

واعتمدت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬محضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابق،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬الفيفا‭ ‬ Fifa ‭ ‬ forward ‭ ‬3.0،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬عرضًا‭ ‬مفصلاً‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬تقنية‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬ VAR ،‭ ‬والخطوات‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬لإدخال‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬ملاعبنا‭.‬

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