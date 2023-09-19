اليوم انطلاق منافسات التجديف

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬منافسات‭ ‬رياضة‭ ‬التجديف‭ ‬في‭ ‬‮«‬آسياد‭ ‬هانغتشو‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تشارك‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي‭ ‬للرجال‭ ‬والفردي‭ ‬للسيدات،‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬التأهيلية‭ ‬للدور‭ ‬النهائي،‭ ‬ففي‭ ‬فئة‭ ‬الزوجي‭ ‬للرجال‭ ‬يمثل‭ ‬البحرين‭ ‬فريق‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬فهد‭ ‬جاسم‭ ‬وعمر‭ ‬نجم،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬الثنائي‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أداء‭ ‬مميز‭ ‬عندما‭ ‬يبدأ‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬قوية‭ ‬تضم‭ ‬فرقا‭ ‬من‭ ‬العراق،‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬إيران،‭ ‬أوزبكستان‭ ‬وتايلند‭.‬‮

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أما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬السيدات‭ ‬تشارك‭ ‬اللاعبة‭ ‬مريم‭ ‬عبدالحميد‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي،‭ ‬حيث‭ ‬تخوض‭ ‬المنافسات‭ ‬أمام‭ ‬لاعبات‭ ‬من‭ ‬الفلبين،‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬أوزبكستان‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭. ‬وتطمح‭ ‬مريم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أداء‭ ‬متميز‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تنتظرها‭. ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬التجديف‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭.‬