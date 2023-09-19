اليوم انطلاق منافسات التجديف
التاريخ
9/19/2023 7:20:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنطلق اليوم الأربعاء منافسات رياضة التجديف في «آسياد هانغتشو»، حيث تشارك البحرين في منافسات الزوجي للرجال والفردي للسيدات، في المنافسات التأهيلية للدور النهائي، ففي فئة الزوجي للرجال يمثل البحرين فريق مكون من اللاعبين فهد جاسم وعمر نجم، حيث يتطلع الثنائي البحريني إلى تحقيق أداء مميز عندما يبدأ المنافسات في مجموعة قوية تضم فرقا من العراق، هونغ كونغ، إيران، أوزبكستان وتايلند.
أما في فئة السيدات تشارك اللاعبة مريم عبدالحميد في منافسات الفردي، حيث تخوض المنافسات أمام لاعبات من الفلبين، كوريا الجنوبية، أوزبكستان وهونغ كونغ. وتطمح مريم في تحقيق أداء متميز وتحقيق نتائج إيجابية في المنافسات القوية التي تنتظرها. وتعد هذه المشاركة هي الأولى في تاريخ البحرين في منافسات التجديف بدورة الألعاب الآسيوية.
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