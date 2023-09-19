Wednesday, 20 September 2023 05:19 GMT

اليوم انطلاق منافسات التجديف

9/19/2023 7:20:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬منافسات‭ ‬رياضة‭ ‬التجديف‭ ‬في‭ ‬‮«‬آسياد‭ ‬هانغتشو‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تشارك‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي‭ ‬للرجال‭ ‬والفردي‭ ‬للسيدات،‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬التأهيلية‭ ‬للدور‭ ‬النهائي،‭ ‬ففي‭ ‬فئة‭ ‬الزوجي‭ ‬للرجال‭ ‬يمثل‭ ‬البحرين‭ ‬فريق‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬فهد‭ ‬جاسم‭ ‬وعمر‭ ‬نجم،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬الثنائي‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أداء‭ ‬مميز‭ ‬عندما‭ ‬يبدأ‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬قوية‭ ‬تضم‭ ‬فرقا‭ ‬من‭ ‬العراق،‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬إيران،‭ ‬أوزبكستان‭ ‬وتايلند‭.‬‮

أما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬السيدات‭ ‬تشارك‭ ‬اللاعبة‭ ‬مريم‭ ‬عبدالحميد‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي،‭ ‬حيث‭ ‬تخوض‭ ‬المنافسات‭ ‬أمام‭ ‬لاعبات‭ ‬من‭ ‬الفلبين،‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬أوزبكستان‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭. ‬وتطمح‭ ‬مريم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أداء‭ ‬متميز‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تنتظرها‭. ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬التجديف‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭.‬

MENAFN19092023000055011008ID1107101929

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث