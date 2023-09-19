مدير البعثة النيبالية يقدم هدية تذكارية للوفد البحريني
التاريخ
9/19/2023 7:20:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قدم مدير البعثة النيبالية هدية تذكارية إلى مدير البعثة البحرينية أحمد عبدالغفار بعد نهاية المواجهة الافتتاحية التي جمعت بين منتخب كرة الطائرة ونظيره النيبالي، حيث حرص أعضاء البعثة النيبالية على تقديم هدية تذكارية والتحدث مع مدير وأعضاء البعثة البحرينية بعد نهاية المباراة.
وتأتي هذه المبادرة في ظل العلاقات القوية التي تربط اللجنة الأولمبية البحرينية بنظرائها في الدول الآسيوية، وتأكيداً للمكانة التي تحظى بها مملكة البحرين بين دول القارة الآسيوية كواجهة رئيسية للرياضة في ظل الانجازات الرياضية والخبرات الإدارية التي تتمتع بها المملكة في المجال الرياضي.
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