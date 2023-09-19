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مدير البعثة النيبالية يقدم هدية تذكارية للوفد البحريني

9/19/2023 7:20:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قدم‭ ‬مدير‭ ‬البعثة‭ ‬النيبالية‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬إلى‭ ‬مدير‭ ‬البعثة‭ ‬البحرينية‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬المواجهة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬منتخب‭ ‬كرة‭ ‬الطائرة‭ ‬ونظيره‭ ‬النيبالي،‭ ‬حيث‭ ‬حرص‭ ‬أعضاء‭ ‬البعثة‭ ‬النيبالية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬والتحدث‭ ‬مع‭ ‬مدير‭ ‬وأعضاء‭ ‬البعثة‭ ‬البحرينية‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العلاقات‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بنظرائها‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وتأكيداً‭ ‬للمكانة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬كواجهة‭ ‬رئيسية‭ ‬للرياضة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الانجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬والخبرات‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭.‬

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