هدف متأخر يحرم منتخبنا من الانتصار((الأحمر الأولمبي)) يبدأ مشواره بالتعادل مع تايلند

هدف متأخر يحرم منتخبنا من الانتصار((الأحمر الأولمبي)) يبدأ مشواره بالتعادل مع تايلند
التاريخ
9/19/2023 7:20:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اكتفى منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم بالتعادل الايجابي في بداية مشواره بالمجموعة الخامسة من منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الاسيوية المقامة حالياً بمدينة هانغتشو الصينية، فبعد أن كان منتخبنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الانتصار، تمكن المنتخب التايلندي من تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من المباراة وبالتحديد في الدقيقة 95 حارماً منتخبنا النقاط الكاملة للمباراة.
وتألق منتخبنا في المباراة وسيطر على مجريات اللعب، وتمكن من افتتاح التسجيل في الشوط الأول عن طريق اللاعب حسين عبدالكريم بعد متابعته الناجحة للكرة المرتدة من الحارس التايلندي نجح في هز شباك المنتخب التايلندي ومهديًا منتخبنا التقدم في النتيجة.
واصل المنتخب البحريني سيطرته على المباراة في الشوط الثاني، لكن المنتخب التايلاندي أبدى قوة وإصرارًا في الوقت الإضافي واستطاع تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.
يذكر أن المجموعة الخامسة تضم أيضًا منتخبي كوريا الجنوبية والكويت، حيث يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث إلى الدور الثاني للدورة.
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