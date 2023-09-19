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هدف متأخر يحرم منتخبنا من الانتصار((الأحمر الأولمبي)) يبدأ مشواره بالتعادل مع تايلند

9/19/2023 7:20:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اكتفى‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأولمبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالتعادل‭ ‬الايجابي‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشواره‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الاسيوية‭ ‬المقامة‭ ‬حالياً‭ ‬بمدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية،‭ ‬فبعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار،‭ ‬تمكن‭ ‬المنتخب‭ ‬التايلندي‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬وبالتحديد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬95‭ ‬حارماً‭ ‬منتخبنا‭ ‬النقاط‭ ‬الكاملة‭ ‬للمباراة‭.‬

وتألق‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬وسيطر‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللعب،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم‭ ‬بعد‭ ‬متابعته‭ ‬الناجحة‭ ‬للكرة‭ ‬المرتدة‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬التايلندي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬هز‭ ‬شباك‭ ‬المنتخب‭ ‬التايلندي‭ ‬ومهديًا‭ ‬منتخبنا‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭.‬

واصل‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬لكن‭ ‬المنتخب‭ ‬التايلاندي‭ ‬أبدى‭ ‬قوة‭ ‬وإصرارًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي‭ ‬واستطاع‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع،‭ ‬لتنتهي‭ ‬المباراة‭ ‬بالتعادل‭ ‬الإيجابي‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬تضم‭ ‬أيضًا‭ ‬منتخبي‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والكويت،‭ ‬حيث‭ ‬يتأهل‭ ‬المنتخبان‭ ‬صاحبا‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬للدورة‭.‬

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