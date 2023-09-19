قرعة تصفيات كأس آسيا 2025منتخبنا السلاوي في مجموعة لبنان وسوريا والإمارات

قرعة تصفيات كأس آسيا 2025منتخبنا السلاوي في مجموعة لبنان وسوريا والإمارات
التاريخ
9/19/2023 7:20:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة الى بطولة كأس اسيا لكرة السلة 2025 التي تقام في دولة قطر منتخبنا الوطني في المجموعة السادسة الى جانب منتخبات لبنان وسوريا والامارات. ويتنافس 24 منتخبا على 16 مقعدا عبر ثلاث نوافذ مؤهلة للبطولة القارية، وتنطلق التصفيات في فبراير القادم. وتشارك في التصفيات المنتخبات التي شاركت في كأس اسيا الأخيرة التي أقيمت في جاكرتا 2022، والى جانبها المنتخبات التي لم تتأهل، وقد حجزت تذاكرها من خلال التصفيات التمهيدية التي اقيمت نوافذها في الفترة من يونيو إلى فبراير 2023.
ووضعت القرعة بطل النسخة الماضية منتخب استراليا في المجموعة الأولى الى جانب تايلند وكوريا الجنوبية واندونيسيا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الصين تايبيه وهونغ كونغ والفلبين ونيوزيلندا، والمجموعة الثالثة منتخبات الصين وغوام واليابان ومنغوليا، والمجموعة الرابعة العراق والاردن وفلسطين والسعودية، والمجموعة الخامسة منتخبات إيران وكازاخستان والهند وقطر.
وتقام مباريات التصفيات بنظام الذهاب والاياب، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى البطولة الآسيوية مباشرة، ويلعب اصحاب المراكز الثلاث في المجموعات الست تصفيات في شكل ملحق يتأهل منه أربعة منتخبات.
وتقام النافذة الأولى في الفترة من 22 الى 24 فبراير 2024، فيما تلعب النافذة الثانية في الفترة من 21 الى 24 نوفمبر 2024، وتختتم التصفيات بإقامة النافذة الثالثة في الفترة من 20 الى 25 فبراير 2025.
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