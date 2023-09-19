قرعة تصفيات كأس آسيا 2025منتخبنا السلاوي في مجموعة لبنان وسوريا والإمارات

أوقعت‭ ‬قرعة‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬الى‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬اسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬2025‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬لبنان‭ ‬وسوريا‭ ‬والامارات‭. ‬ويتنافس‭ ‬24‭ ‬منتخبا‭ ‬على‭ ‬16‭ ‬مقعدا‭ ‬عبر‭ ‬ثلاث‭ ‬نوافذ‭ ‬مؤهلة‭ ‬للبطولة‭ ‬القارية،‭ ‬وتنطلق‭ ‬التصفيات‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬القادم‭. ‬وتشارك‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬اسيا‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬جاكرتا‭ ‬2022،‭ ‬والى‭ ‬جانبها‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتأهل،‭ ‬وقد‭ ‬حجزت‭ ‬تذاكرها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التصفيات‭ ‬التمهيدية‭ ‬التي‭ ‬اقيمت‭ ‬نوافذها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬فبراير‭ ‬2023‭.‬

ووضعت‭ ‬القرعة‭ ‬بطل‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬منتخب‭ ‬استراليا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬تايلند‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬واندونيسيا،‭ ‬فيما‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬منتخبات‭ ‬الصين‭ ‬تايبيه‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭ ‬والفلبين‭ ‬ونيوزيلندا،‭ ‬والمجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬منتخبات‭ ‬الصين‭ ‬وغوام‭ ‬واليابان‭ ‬ومنغوليا،‭ ‬والمجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬العراق‭ ‬والاردن‭ ‬وفلسطين‭ ‬والسعودية،‭ ‬والمجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬منتخبات‭ ‬إيران‭ ‬وكازاخستان‭ ‬والهند‭ ‬وقطر‭.‬

وتقام‭ ‬مباريات‭ ‬التصفيات‭ ‬بنظام‭ ‬الذهاب‭ ‬والاياب،‭ ‬ويتأهل‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬الى‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬مباشرة،‭ ‬ويلعب‭ ‬اصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬المجموعات‭ ‬الست‭ ‬تصفيات‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬ملحق‭ ‬يتأهل‭ ‬منه‭ ‬أربعة‭ ‬منتخبات‭.‬

وتقام‭ ‬النافذة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬الى‭ ‬24‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬فيما‭ ‬تلعب‭ ‬النافذة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬الى‭ ‬24‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬وتختتم‭ ‬التصفيات‭ ‬بإقامة‭ ‬النافذة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬الى‭ ‬25‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭.‬