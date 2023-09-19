استبعاد ستة لاعبين من قائمة رجال اليد

استبعاد ستة لاعبين من قائمة رجال اليد
التاريخ
9/19/2023 7:20:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قرر الآيسلندي آرون المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة اليد استبعاد ستة لاعبين من القائمة المغادرة للمشاركة في الآسياد. واستبعد آرون كلا من مجتبى الزيمور وأحمد رضا وعبدالله علي وعادل محمد وعلي محمود والحارس منتظر ابراهيم، من قائمة المنتخب الذي سيغادر اليوم الأربعاء الى مدينة آنشيون الصينية للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية.
MENAFN19092023000055011008ID1107101924
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.