استبعاد ستة لاعبين من قائمة رجال اليد

قرر‭ ‬الآيسلندي‭ ‬آرون‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬استبعاد‭ ‬ستة‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬القائمة‭ ‬المغادرة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الآسياد‭. ‬واستبعد‭ ‬آرون‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬مجتبى‭ ‬الزيمور‭ ‬وأحمد‭ ‬رضا‭ ‬وعبدالله‭ ‬علي‭ ‬وعادل‭ ‬محمد‭ ‬وعلي‭ ‬محمود‭ ‬والحارس‭ ‬منتظر‭ ‬ابراهيم،‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬الذي‭ ‬سيغادر‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬آنشيون‭ ‬الصينية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭.‬