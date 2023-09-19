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آسياد هانغجو: آمال لبنانية في الرماية والتايكواندو

9/19/2023 7:20:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بيروت‭ ‬ ‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬يخوض‭ ‬لبنان‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬المقرّرة‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬السبت‭ ‬ببعثة‭ ‬صغيرة‭ ‬مؤلفة‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬رياضياً‭ ‬يأملون‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬ميداليات‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬رياضتي‭ ‬الرماية‭ ‬والتايكواندو‭. ‬ويبدو‭ ‬آلان‭ ‬موسى‭ ‬مرشحاً‭ ‬قوياً‭ ‬لحصد‭ ‬ميدالية‭ ‬في‭ ‬الرماية،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬نال‭ ‬الذهب‭ ‬مع‭ ‬راي‭ ‬باسيل‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬المختلطة‭ ‬للحفرة‭ ‬‮«‬تراب‮»‬‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬إندونيسيا‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬باسيل‭ ‬آثرت‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬وقال‭ ‬موسى‭ ‬لوكالة‭ ‬فراس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬استعد‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬جيد‭ ‬جداً‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬إذ‭ ‬توج‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬لبنان‭ ‬للموسم‭ ‬السادس‭ ‬توالياً‭ ‬‮«‬اتسمت‭ ‬التحضيرات‭ ‬للألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬بالجدية‭ ‬واعتقد‭ ‬اني‭ ‬جاهز‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة،‭ ‬إذ‭ ‬حققت‭ ‬معدلات‭ ‬ممتازة‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬التحضيرية‭ ‬وفي‭ ‬حقول‭ ‬رمي‭ ‬متنوعة‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬منافسات‭ ‬الرماية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬وأول‭ ‬أكتوبر‮»‬‭. ‬أردف‭ ‬‮«‬تلقيت‭ ‬دعماً‭ ‬قوياً‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬وأتطلع‭ ‬لكي‭ ‬أعود‭ ‬بالذهب‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الرياضيون‭ ‬اللبنانيون‭ ‬قد‭ ‬حصدوا‭ ‬أربع‭ ‬ميداليات‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬بواقع‭ ‬ذهبية‭ ‬لباسيل‭ ‬وموسى‭ ‬في‭ ‬الرماية،‭ ‬وفضية‭ ‬لدومينيك‭ ‬أبي‭ ‬نادر‭ ‬في‭ ‬المصارعة‭ ‬الحرّة‭ (‬وزن‭ ‬86‭ ‬كلغ‭)‬،‭ ‬وبرونزية‭ ‬لراي‭ ‬باسيل‭ ‬في‭ ‬رماية‭ ‬الحفرة‭ ‬‮«‬تراب‮»‬‭ ‬فردي‭ ‬السيدات،‭ ‬ولاعبة‭ ‬التايكواندو‭ ‬ليتيسيا‭ ‬عون‭ ‬التي‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحقق‭ ‬نتيجة‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭. ‬تشرح‭ ‬عون‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬كنت‭ ‬أبلغ‭ ‬17‭ ‬عاماً‭ ‬فقط،‭ ‬اليوم‭ ‬أرى‭ ‬أنني‭ ‬راكمت‭ ‬تجربة‭ ‬وخبرة‭ ‬وهذا‭ ‬يحفّزني‭ ‬لأحقّق‭ ‬نتيجة‭ ‬أفضل،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬انني‭ ‬أعلم‭ ‬قدرات‭ ‬المنافسات،‭ ‬إذ‭ ‬تواجهت‭ ‬معهن‭ ‬في‭ ‬مناسبات‭ ‬عدة‭ ‬وتبادلنا‭ ‬الانتصارات‮»‬‭. ‬تابعت‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬المصنفة‭ ‬ثالثة‭ ‬آسيوياً،‭ ‬بعد‭ ‬الصينية‭ ‬جونغ‭ ‬تشي‭ ‬ليو‭ ‬والتايوانية‭ ‬شيا‭ ‬لينغ‭ ‬لو،‭ ‬وتأتي‭ ‬خلفي‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬اه‭ ‬روم‭ ‬لي،‭ ‬ومن‭ ‬المفترض‭ ‬ان‭ ‬اتواجه‭ ‬مع‭ ‬إحداهن‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬إنما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أخوض‭ ‬نزالات‭ ‬قوية‭ ‬ضد‭ ‬منافسات‭ ‬لهن‭ ‬الباع‭ ‬الطويل‭ ‬مع‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‮»‬‭. ‬وأردفت‭ ‬عون‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬التحضيرات‭ ‬قوية‭ ‬وكأننا‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬فقاعة‭ ‬نتمرّن‭ ‬فيها‭ ‬ونتابع‭ ‬دروسنا‭ ‬العلمية،‭ ‬فقط‭ ‬لا‭ ‬غير‭. ‬خضت‭ ‬بطولات‭ ‬محلية‭ ‬وخارجية‭ ‬عدة‭ ‬تحضيراً‭ ‬للمنافسات‭ ‬القارية‮»‬‭.‬

وتبرز‭ ‬أيضاً‭ ‬الربّاعة‭ ‬محاسن‭ ‬فتوح‭ (‬34‭ ‬عاماً‭) ‬والتي‭ ‬تأمل‭ ‬ان‭ ‬تحقق‭ ‬نتيجة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الاثقال‭ (‬وزن‭ ‬76‭ ‬كلغ‭). ‬وتضم‭ ‬البعثة‭ ‬أيضاً‭ ‬العداءة‭ ‬عزيزة‭ ‬سبيتي‭ ‬المتوج‭ ‬بذهبية‭ ‬سباق‭ ‬200‭ ‬م‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬ولاعب‭ ‬الجودو‭ ‬الياس‭ ‬ناصيف‭. ‬وبحسب‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية،‭ ‬فإن‭ ‬المشاركة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬إن‭ ‬لجهة‭ ‬الوضع‭ ‬العام‭ ‬سياسياً‭ ‬وأمنياً‭ ‬واقتصادياً‭ ‬ومالياً‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬أزمات‭ ‬متتالية‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2019،‭ ‬أو‭ ‬لجهة‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬اللبنانية‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬نزاع‭ ‬محليين‭. ‬ورأى‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬بيار‭ ‬جلخ‭ ‬ان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬اللبنانية‭ ‬هو‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬الميداليات‭ ‬والاستعداد‭ ‬للألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬باريس‭. ‬أضاف‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬نعاني‭ ‬محلياً‭ ‬من‭ ‬ظروف‭ ‬صعبة‭ ‬جداً،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬نعمل‭ ‬بكل‭ ‬طاقتنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأفضل‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬النتائج‮»‬‭. ‬أردف‭ ‬‮«‬مواردنا‭ ‬المالية‭ ‬مجمّدة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬تأمين‭ ‬مصاريف‭ ‬المشاركة‭ ‬عبر‭ ‬التبرّعات‮»‬‭. ‬وأردف‭ ‬جلخ‭ ‬‮«‬قمت‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬ينبغي‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬مسؤوليتي‭ ‬كرئيس‭ ‬لجنة‭ ‬وبحسب‭ ‬طاقتي،‭ ‬ودعينا‭ ‬كل‭ ‬الاتحادات‭ (‬34‭ ‬اتحادياً‭ ‬رياضياً‭) ‬لتسمية‭ ‬رياضييهم‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬اللاعبين‭ ‬الملزمين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬بعد‭ ‬نيلهم‭ ‬منح‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬التضامن‭ ‬الأولمبي‭ ‬لتتم‭ ‬معاينة‭ ‬قدراتهم‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬القارية‮»‬‭. ‬

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