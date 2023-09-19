((جاكوبس)) يتخلى عن مدربه قبل عام من أولمبياد باريس

ميلانو‭ ‬ – ‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬تخلى‭ ‬البطل‭ ‬الأولمبي‭ ‬الإيطالي‭ ‬مارسيل‭ ‬جاكوبس‭ ‬عن‭ ‬خدمات‭ ‬مدربه‭ ‬باولو‭ ‬كاموسي‭ ‬بعدما‭ ‬قاده‭ ‬الأخير‭ ‬لإحراز‭ ‬ذهبية‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭. ‬وأعلن‭ ‬جاكوبس‭ (‬28‭ ‬عاماً‭) ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬غازيتا‭ ‬ديلو‭ ‬سبورت‮»‬‭ ‬نشرتها‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يعمل‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬باولو‭ ‬كاموسي‭ ‬قبيل‭ ‬انطلاق‭ ‬الألعاب‭ ‬الاولمبية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬باريس‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬سيدافع‭ ‬عن‭ ‬اثنتين‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الميداليات‭ ‬الذهبية‭ ‬غير‭ ‬المتوقعة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭.‬

وظفر‭ ‬جاكوبس‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬2020‭ ‬الذي‭ ‬تأجل‭ ‬عاما‭ ‬بسبب‭ ‬تداعيات‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬بذهبيتي‭ ‬سباقي‭ ‬100م‭ ‬و100م‭ ‬تتابع،‭ ‬في‭ ‬انجاز‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬الإيطالية‭. ‬قال‭ ‬العداء‭ ‬الإيطالي‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كتبنا‭ ‬تاريخ‭ ‬إيطاليا‭ ‬وألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬لكن‭ ‬الحياة‭ ‬لها‭ ‬مراحل‭ ‬مختلفة،‭ ‬وأدركنا‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬قد‭ ‬حان‭ ‬لنذهب‭ ‬في‭ ‬طريقين‭ ‬منفصلين‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬أدركت‭ ‬أنني‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬الأمور‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭.. ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬جديد،‭ ‬وأن‭ ‬أتدرب‭ ‬مع‭ ‬رياضيين‭ ‬يحفزونني‭ ‬وفوق‭ ‬ذلك‭ ‬يساعدونني‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الأكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التمارين‭ ‬الشتوية‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬كاموسي،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الوثب‭ ‬الثلاثي‭ ‬داخل‭ ‬قاعة،‭ ‬تحوّل‭ ‬جاكوبس‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬الوثب‭ ‬الطويل‭ ‬إلى‭ ‬العدو‭ ‬السريع‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬وفي‭ ‬مايو‭ ‬2021‭ ‬أصبح‭ ‬ثاني‭ ‬إيطالي‭ ‬يحطّم‭ ‬حاجز‭ ‬الـ10‭ ‬ثوانٍ‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬متر‭. ‬دوّن‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬بتطويق‭ ‬عنقه‭ ‬بذهبيتين‭ ‬أولمبيتين،‭ ‬ومذاك‭ ‬توج‭ ‬بطلا‭ ‬للعالم‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬60م‭ ‬داخل‭ ‬قاعة‭ (‬بلغراد‭ ‬2022‭) ‬وبطلا‭ ‬لأوروبا‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬متر‭ (‬ميونيخ‭ ‬2022‭) ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬سقوطه‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬الاصابات‭ ‬العضلية‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الأخيرين‭.‬

وقال‭ ‬جاكوبس،‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬سباقات‭ ‬100م‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بأي‭ ‬منها‭ ‬أو‭ ‬تحطيم‭ ‬حاجز‭ ‬الـ10‭ ‬ثوانٍ،‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يتخذ‭ ‬قراره‭ ‬بشأن‭ ‬هوية‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬لكنه‭ ‬سيغادر‭ ‬العاصمة‭ ‬روما‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يقيم‭. ‬وأردف‭: ‬‮«‬أدرس‭ ‬كل‭ ‬الخيارات‭. ‬لديّ‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬ولكنني‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬وضعها‭ ‬موضع‭ ‬التنفيذ‮»‬‭. ‬وختم‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬بداية‭ ‬جديدة‭ ‬لإعادة‭ ‬اكتشاف‭ ‬مارسيل‭ ‬طوكيو‮»‬‭.‬