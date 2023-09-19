نادال يؤكد مجدداً أن عام 2024 ((ربما يكون الأخير)) في مسيرته

برشلونة‭ ‬ – ‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬جدّد‭ ‬الاسباني‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬تأكيده‭ ‬أن‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬لفترة‭ ‬8‭ ‬أشهر‭ ‬وخضع‭ ‬لعمليتين‭ ‬جراحيتين‭ ‬للشفاء‭ ‬من‭ ‬اصابة‭ ‬في‭ ‬وركه‭. ‬قال‭ ‬‮«‬الماتادور‮»‬‭ ‬البالغ‭ ‬37‭ ‬عاما‭ ‬لقناة‭ ‬موفيستار‭ ‬‮«‬قلت‭ ‬إن‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬عامي‭ ‬الأخير،‭ ‬أكرر‭ ‬ذلك،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬تأكيد‭ ‬ذلك‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬لأنني‭ ‬لا‭ ‬أعرف‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬نادال،‭ ‬المتوج‭ ‬بـ‭ ‬22‭ ‬لقبا‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬الغراندسلام،‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬الفرنسية‭ ‬التي‭ ‬يحمل‭ ‬لقبا‭ ‬14‭ ‬مرة،‭ ‬جراء‭ ‬الاصابة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬وركه‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬وأكد‭ ‬الاسباني‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يرغب‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬طموحي‭ ‬هي‭ ‬الا‭ ‬أعود‭ ‬للفوز‭ ‬ببطولة‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬أو‭ ‬الفوز‭ (‬في‭) ‬أستراليا،‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يتفاجأ‭ ‬الناس،‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬بعيد‭ ‬المنال،‭ ‬وأنا‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بالصعوبات‭ ‬التي‭ ‬أواجهها‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أدرك‭ ‬جيدا‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬أواجهها،‭ ‬إحداهما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التغلب‭ ‬عليها،‭ ‬وهي‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬السن،‭ ‬والأخرى‭ ‬مشكلات‭ ‬بدنية‭. ‬ما‭ ‬يجعلني‭ ‬متفائلا‭ ‬هو‭ ‬اللعب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التنافس‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬الصراع‭ ‬الذي‭ ‬جمعه‭ ‬مع‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬صاحب‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لعدد‭ ‬الالقاب‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ (‬24‭)‬،‭ ‬قال‭ ‬‮«‬هل‭ ‬كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬المتوج‭ ‬بأكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى؟‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أدنى‭ ‬شك‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يحبطني‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬هاجسا‮»‬‭. ‬وأردف‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬نوفاك‭ ‬يختبر‭ ‬ذلك‭ ‬بطريقة‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬مما‭ ‬أفعله‮»‬،‭ ‬معتقداً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإحباط‮»‬‭ ‬لعدم‭ ‬تحقيقه‭ ‬كان‭ ‬سيكون‭ ‬أكبر‭ ‬بالنسبة‭ ‬للصربي‭.‬

وعند‭ ‬ذكر‭ ‬مواطنه‭ ‬الموهبة‭ ‬الصاعدة‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬والذي‭ ‬قدّمه‭ ‬الكثيرون‭ ‬وريثه،‭ ‬رأى‭ ‬نادال‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬‮«‬الإمكانات‭ ‬لكل‭ ‬شيء‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬عليّ‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬له‭ ‬شيئا،‭ ‬فسيكون‭ ‬مواصلة‭ ‬التطور‮»‬‭. ‬وضمن‭ ‬اطار‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬عبّر‭ ‬نادال‭ ‬المشجع‭ ‬الاول‭ ‬لنادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬سعيداً‭ ‬برؤية‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬يرتدي‭ ‬قميص‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي،‭ ‬وأنه‭ ‬غير‭ ‬‮«‬مستاء‮»‬‭ ‬منه،‭ ‬بعدما‭ ‬اعلن‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬عن‭ ‬قدومه‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬مدريد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬ذلك‭ ‬اذ‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬لاعبا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭.‬