الألعاب الآسيوية تشعل الحلم الأولمبي للرياضات الإلكترونية

نيودلهي‭ ‬ – ‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬شكّل‭ ‬إدراج‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬كمسابقة‭ ‬رسمية‭ ‬لأول‭ ‬مرّة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬المدماك‭ ‬الأول‭ ‬لخطوات‭ ‬لاحقة‭ ‬يأمل‭ ‬عشاق‭ ‬هذه‭ ‬الألعاب‭ ‬أن‭ ‬تُكرّس‭ ‬عبر‭ ‬الاعتراف‭ ‬بها‭ ‬واعتمادها‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬الأولمبية‭.‬

أدرجت‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬كمسابقة‭ ‬استعراضية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الواقع‭ ‬سيتبدل‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية‭ ‬حيث‭ ‬سيتوج‭ ‬الفائزون‭ ‬أعناقهم‭ ‬بالميداليات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المجد‭ ‬الإقليمي‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬ألعاب‭ ‬مختلفة،‭ ‬يرى‭ ‬مايانك‭ ‬براجاباتي،‭ ‬أمل‭ ‬الهند‭ ‬في‭ ‬الظفر‭ ‬بميدالية‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬‮«‬ستريت‭ ‬فايتر‮»‬‭ ‬ Street ‭ ‬ Fighter ،‭ ‬أن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الحالي‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬المقبل‭ ‬ستحدّد‭ ‬مدى‭ ‬تطوره‭ ‬والرياضات‭ ‬الإلكترونية‭.‬

يتذكر‭ ‬براجاباتي‭ ‬البالغ‭ ‬33‭ ‬عاماً،‭ ‬كيف‭ ‬كان‭ ‬والده‭ ‬يضربه‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬يتسلّل‭ ‬خارج‭ ‬المنزل‭ ‬لمزاولة‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو‭. ‬قال‭ ‬‮«‬لعبت‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬التسعينيات‭ ‬على‭ ‬آلة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الأسواق‭ ‬بالروبيتين‭ ‬اللتين‭ ‬كنت‭ ‬أملكهما‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬أوّل‭ ‬تجربة‭ ‬لي‭ ‬مع‭ ‬لعبة‭ ‬ستريت‭ ‬فايتر‭+ ‬وقد‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬حبها‭. ‬أصبحت‭ ‬مدمناً‭ ‬عليها،‭ ‬وكثيراً‭ ‬ما‭ ‬كنت‭ ‬أكذب‭ ‬على‭ ‬والدَيّ،‭ ‬وأقول‭ ‬لهما‭: ‬‮«‬سأذهب‭ ‬للدراسة‮»‬،‭ ‬لكنني‭ ‬كنت‭ ‬أمضي‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬اللعب‮»‬‭.‬

يتذكر‭ ‬براجاباتي،‭ ‬وهو‭ ‬مصمّم‭ ‬ثلاثي‭ ‬الأبعاد،‭ ‬كيف‭ ‬تعقبه‭ ‬والده‭ ‬ذات‭ ‬مرة‭ ‬ليلاً‭ ‬واكتشف‭ ‬أنه‭ ‬يمارس‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو،‭ ‬محاطًا‭ ‬بستة‭ ‬أطفال‭ ‬تغمرهم‭ ‬السعادة‭. ‬وقال‭ ‬ضاحكاً،‭ ‬وهو‭ ‬الآن‭ ‬أب‭ ‬لطفل‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬عامين‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تعرّضت‭ ‬للتوبيخ‭ ‬الشديد‭... ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬تعرّضت‭ ‬للضرب‮»‬‭. ‬تبدو‭ ‬قصة‭ ‬براجاباتي‭ ‬مألوفة‭ ‬عند‭ ‬الكثيرين‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬قال‭ ‬كيم‭ ‬غوان‭-‬وو،‭ ‬البالغ‭ ‬41‭ ‬عاماً‭ ‬والذي‭ ‬سيمثل‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬ Street ‭ ‬ Fighter ‭ ‬ V ‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬سيول‭ ‬‮«‬والداي‭ ‬يكرهانني‭ ‬عندما‭ ‬ألعب‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو‮»‬،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أنهما‭ ‬ما‭ ‬زالا‭ ‬‮«‬متردّدين‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنهما‭ ‬سيكونان‭ ‬سعيدين‭ ‬للغاية‭ ‬إذا‭ ‬فزت‭ ‬بالفعل‭ ‬بميدالية‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الصين‭ ‬المضيفة،‭ ‬القوتين‭ ‬المهيمنتين‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬للألعاب‭ ‬الآسيوية‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬فعاليات‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬حشوداً‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬هانغجو‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المتطوّر‭ ‬التصميم،‭ ‬وهو‭ ‬بعيد‭ ‬كل‭ ‬البُعد‭ ‬عن‭ ‬أماكن‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬الأروقة‭ ‬القذرة‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬يتسلل‭ ‬اللاعبون‭ ‬إليها‭ ‬ضد‭ ‬رغبات‭ ‬آبائهم‭. ‬قال‭ ‬البروفيسور‭ ‬كانغ‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬شينغو‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الأول‭ ‬للاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬تحت‭ ‬الاسم‭ ‬

المستعار‭ ‬‮«‬‭ ‬ H ‭.‬ O ‭.‬ T ‭ ‬‮«‬ Forever ‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬إن‭ ‬إدراجها‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬يُعدّ‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬سعيها‭ ‬للاعتراف‭ ‬بها‭ ‬كرياضة‭ ‬‮«‬حقيقية‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬لاعباً‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬التسعينيات،‭ ‬كان‭ ‬ردّ‭ ‬الفعل‭ ‬الأولى‭ ‬هو‭: ‬لماذا‭ ‬تُعرض‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬على‭ ‬التلفزيون؟‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬مع‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬اللاعبون‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬وصلنا‭ ‬بنسبة‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬تقريباً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نصبح‭ ‬رياضة‭ ‬حقيقية‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬وصف‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لوكيش‭ ‬سوجي،‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬بأنها‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬نحو‭ ‬هدف‭ ‬أكبر‭. ‬وقال‭ ‬سوجي‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬أيضاً‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬اتحاد‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬‮«‬سيتحقق‭ ‬الحلم‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬بمجرد‭ ‬إدراجها‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬رياضة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬الفائزون‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬ميداليات‮»‬‭. ‬ورغم‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬الجبارة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الحلم‭ ‬الأولمبي‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬سيتحقق‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب،‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬ليس‭ ‬قبل‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

من‭ ‬ناحيتها،‭ ‬تحرص‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬الجماهير‭ ‬الأصغر‭ ‬سناً،‭ ‬لذا‭ ‬أدرجت‭ ‬مسابقة‭ ‬رقصة‭ ‬البريك‭ ‬دانس‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬باريس‭. ‬ولكن‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬اعترفت‭ ‬رسمياً‭ ‬بالألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬كرياضة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬حاليا‭ ‬خطة‭ ‬لإدراجها‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬الأولمبي‭. ‬فأحد‭ ‬العوائق‭ ‬هو‭ ‬نوع‭ ‬الألعاب‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تضمينها‭ ‬لأن‭ ‬الترويج‭ ‬للعنف‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬القيّم‭ ‬الأولمبية،‭ ‬لذلك‭ ‬سيؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬إلى‭ ‬استبعاد‭ ‬بعض‭ ‬ألعاب‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬الحلم‭ ‬الأولمبي‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬بعيد‭ ‬المنال‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ممارسي‭ ‬هذه‭ ‬الألعاب‭ ‬يؤكدون‭ ‬أن‭ ‬إدراج‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬قد‭ ‬أدى‭ ‬بالفعل‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬جذري‭ ‬في‭ ‬المواقف‭. ‬ويأمل‭ ‬هؤلاء‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬نجاح‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬إلى‭ ‬استقطاب‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭ ‬واللاعبين‭ ‬والتقدير‭.‬

اعتاد‭ ‬سانينديا‭ ‬مالك‭ (‬21‭ ‬عاماً‭) ‬والذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الهندي‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬ League ‭ ‬ of ‭ ‬ Legends ،‭ ‬على‭ ‬التظاهر‭ ‬بأنه‭ ‬يدرس‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬الحاسوب‭ (‬الكومبيوتر‭) ‬الخاص‭ ‬به،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭. ‬قال‭ ‬‮«‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬خلال‭ ‬البطولة،‭ ‬كان‭ ‬عليّ‭ ‬أن‭ ‬أختبئ‭ ‬من‭ ‬والدَي‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يعلمان‭ ‬حقيقة‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬وكي‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬اللعب‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬اختياري‭ ‬لتمثيل‭ ‬الهند،‭ ‬لاحظ‭ ‬والداي‭ ‬التقدير‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تمنحه‭ ‬لي‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‮»‬‭. ‬وختم‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬أقاربي‭ ‬وأصدقائي‭ ‬الذين‭ ‬شكّكوا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬أمضيها‭ ‬قاموا‭ ‬بتهنئتي،‭ ‬وهذا‭ ‬شعور‭ ‬جيد‮»‬‭.‬







