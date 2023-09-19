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ويمبانياما يتطلع إلى قيادة سبيرز للبلاي أوف

9/19/2023 7:20:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ ‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬قال‭ ‬الموهبة‭ ‬الصاعدة‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬أنه‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬قيادة‭ ‬فريقه‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬مجدداً‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬‮«‬بلاي‭ ‬أوف‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الأول‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬آيه‮»‬‭. ‬ويعتبر‭ ‬ويمبانياما‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المواهب‭ ‬السلوية‭ ‬الصاعدة‭ ‬في‭ ‬جيله‭ ‬حيث‭ ‬اختاره‭ ‬سبيرز‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬الرقم‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬الدرافت،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يحلم‭ ‬بإحداث‭ ‬تأثير‭ ‬فوري‭ ‬في‭ ‬ناديه‭ ‬الجديد‭.‬

وعندما‭ ‬سُئل‭ ‬عن‭ ‬هدفه‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تكساس،‭ ‬أجاب‭ ‬ابن‭ ‬الـ‭ ‬19‭ ‬عاماً‭ ‬‮«‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‮»‬‭. ‬وغاب‭ ‬سبيرز‭ ‬عن‭ ‬البلاي‭ ‬أوف‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬2018‭-‬2019‭ ‬حين‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭. ‬وأدى‭ ‬وصول‭ ‬ويمبانياما‭ ‬الفارع‭ ‬الطول‭ (‬2.24‭ ‬م‭) ‬إلى‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬لارتفاع‭ ‬التوقعات‭ ‬بين‭ ‬جماهير‭ ‬النادي،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينعكس‭ ‬أداء‭ ‬المراهق‭ ‬الموهوب‭ ‬على‭ ‬حظوظ‭ ‬سبيرز‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المنتظم‭ ‬وبلوغ‭ ‬البلاي‭ ‬أوف‭.‬

أكد‭ ‬ويمبانياما‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬للترويج‭ ‬للفيلم‭ ‬الوثائقي‭ ‬عنه‭ ‬‮«‬الفريد‮»‬‭ (‬ Un 1 que ‭) ‬والذي‭ ‬ستعرضه‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬كانال‭ ‬بلوس‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬بأي‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الضجة‭ ‬التي‭ ‬أحاطت‭ ‬بوصوله‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أشعر‭ ‬بأي‭ ‬ضغط‭. ‬هذه‭ ‬مراحل‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬حياة‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬السلة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬لديك‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬العالية‭ ‬فمن‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬والأسئلة‭ ‬والأشخاص‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬غزو‭ ‬مسيرتك‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬ويمبانياما‭ ‬يتوق‭ ‬لإعادة‭ ‬سبيرز‭ ‬سريعاً‭ ‬إلى‭ ‬البلاي‭ ‬أوف،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬مستعد‭ ‬للتحلي‭ ‬بالصبر‭ ‬لتحقيق‭ ‬حلمه‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬بالفوز‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬آيه‮»‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬للمستقبل،‭ ‬أفضل‭ ‬شيء‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬ينتظرنا‮»‬‭. ‬وأردف‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬للغاية‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ (‬البطولة‭). ‬لكنني‭ ‬صبور‭ ‬وأعلم‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سيحدث‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أو‭ ‬آخر‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬ويمبانياما‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬العادي‭ ‬مع‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬أكتوبر‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

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