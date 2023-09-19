خروج المصرية شريف من الدور الأول لدورة غوادالاخارا

خروج المصرية شريف من الدور الأول لدورة غوادالاخارا
التاريخ
9/19/2023 7:20:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
غوادالاخارا – أ ف ب: خرجت المصرية ميار شريف المصنفة رابعة عشرة من الدور الاول لدورة غوادالاخارا المكسيكية بخسارتها امام الايطالية كاميلا جورجي 5-7 و3-6 في ساعة و50 دقيقة. وثأرت جورجي لخسارتها امام ميار شريف في الدور الأول لدورة مدريد في أبريل الماضي، وحققت فوزها الثاني على المصرية في ثلاث مواجهات بينهما حتى الآن بعد الاول في الدور الأول لدورة ميريدا المكسيكية أواخر فبراير الماضي عندما توجت بلقبها رافعة غلتها الى 4 دورات في مسيرتها الاحترافية.
وتلتقي جورجي في الدور الثاني مع الاسبانية كريستينا بوسكا. وصنفت التونسية أنس جابر أولى في الدورة وهي أعفيت من خوض الدور الاول على غرار المصنفات الثماني الاوليات. وتستهل أنس مشوارها في الدور الثاني بمواجهة الاميركية اليسيا باركس. وبلغت البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا العاشرة الدور الثاني بفوزها على الاميركية روبين مونتغومري 6-1 و6-1.
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