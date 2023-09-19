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خروج المصرية شريف من الدور الأول لدورة غوادالاخارا

9/19/2023 7:20:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

غوادالاخارا‭ ‬ ‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬خرجت‭ ‬المصرية‭ ‬ميار‭ ‬شريف‭ ‬المصنفة‭ ‬رابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الاول‭ ‬لدورة‭ ‬غوادالاخارا‭ ‬المكسيكية‭ ‬بخسارتها‭ ‬امام‭ ‬الايطالية‭ ‬كاميلا‭ ‬جورجي‭ ‬5‭-‬7‭ ‬و3‭-‬6‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬و50‭ ‬دقيقة‭. ‬وثأرت‭ ‬جورجي‭ ‬لخسارتها‭ ‬امام‭ ‬ميار‭ ‬شريف‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لدورة‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬وحققت‭ ‬فوزها‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬بينهما‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بعد‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لدورة‭ ‬ميريدا‭ ‬المكسيكية‭ ‬أواخر‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬توجت‭ ‬بلقبها‭ ‬رافعة‭ ‬غلتها‭ ‬الى‭ ‬4‭ ‬دورات‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الاحترافية‭.‬

وتلتقي‭ ‬جورجي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬الاسبانية‭ ‬كريستينا‭ ‬بوسكا‭. ‬وصنفت‭ ‬التونسية‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬وهي‭ ‬أعفيت‭ ‬من‭ ‬خوض‭ ‬الدور‭ ‬الاول‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬المصنفات‭ ‬الثماني‭ ‬الاوليات‭. ‬وتستهل‭ ‬أنس‭ ‬مشوارها‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بمواجهة‭ ‬الاميركية‭ ‬اليسيا‭ ‬باركس‭. ‬وبلغت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬فيكتوريا‭ ‬أزارنكا‭ ‬العاشرة‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬الاميركية‭ ‬روبين‭ ‬مونتغومري‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬1‭.‬

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