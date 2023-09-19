طعن مشجع لنيوكاسل في ميلانو

ميلانو‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬أفادت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإيطالية‭ ‬أمس‭ ‬بأن‭ ‬مشجعا‭ ‬لنيوكاسل‭ ‬تعرض‭ ‬للطعن‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ميلانو‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬النادي‭ ‬الانجليزي‭ ‬ومضيفه‭ ‬ميلان‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬اوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأوضح‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬اصابة‭ ‬الرجل‭ ‬ليست‭ ‬خطرة‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬عناصر‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬بورتا‭ ‬تيتشينيسي‭ ‬تدخلوا‭ ‬بعد‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬رجل‭ ‬بريطاني‭ ‬كان‭ ‬برفقة‭ ‬أحد‭ ‬الأصدقاء‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬اقتربت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الملثمين‭ ‬من‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬58‭ ‬عاما،‭ ‬وطعنوه‭ ‬في‭ ‬ذراعه‭ ‬وظهره‭. ‬تم‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬ميلانو‭ ‬وسيتمكن‭ ‬من‭ ‬مغادرته‭ ‬قريبا‮»‬‭. ‬وخلص‭ ‬المصدر‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬لتحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬‮«‬الاعتداء‭ ‬مرتبطا‭ ‬بشجار‭ ‬بين‭ ‬جماهير‭ ‬الناديين‭ ‬أم‭ ‬بعمل‭ ‬إجرامي‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬أعرب‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬نيوكاسل‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقه‭ ‬بعد‭ ‬التقارير‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭ ‬العنيف‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬مشجعيه‭ ‬في‭ ‬ميلانو‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تواصلنا‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬لفهم‭ ‬ملابسات‭ ‬هذا‭ ‬الاعتداء‭. ‬أفكارنا‭ ‬مع‭ ‬المشجع‭ ‬وعائلته‭ ‬ونأمل‭ ‬في‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬والسريع‮»‬‭.‬



