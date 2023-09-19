طعن مشجع لنيوكاسل في ميلانو
التاريخ
9/19/2023 7:20:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميلانو - أ ف ب: أفادت الشرطة الإيطالية أمس بأن مشجعا لنيوكاسل تعرض للطعن في مدينة ميلانو قبل المواجهة بين النادي الانجليزي ومضيفه ميلان ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.
وأوضح مصدر في الشرطة أن اصابة الرجل ليست خطرة وأن «عناصر من مركز شرطة بورتا تيتشينيسي تدخلوا بعد الاعتداء على رجل بريطاني كان برفقة أحد الأصدقاء». وأضاف: «اقتربت مجموعة من الأشخاص الملثمين من الرجل البالغ 58 عاما، وطعنوه في ذراعه وظهره. تم نقله إلى مستشفى ميلانو وسيتمكن من مغادرته قريبا». وخلص المصدر إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان «الاعتداء مرتبطا بشجار بين جماهير الناديين أم بعمل إجرامي».
من ناحيته، أعرب متحدث باسم نيوكاسل عن «قلقه بعد التقارير عن الهجوم العنيف على أحد مشجعيه في ميلانو». وأضاف: «لقد تواصلنا مع السلطات المحلية لفهم ملابسات هذا الاعتداء. أفكارنا مع المشجع وعائلته ونأمل في الشفاء العاجل والسريع».
MENAFN19092023000055011008ID1107101916
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.