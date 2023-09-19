Wednesday, 20 September 2023 05:18 GMT

طعن مشجع لنيوكاسل في ميلانو

9/19/2023 7:20:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميلانو‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬أفادت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإيطالية‭ ‬أمس‭ ‬بأن‭ ‬مشجعا‭ ‬لنيوكاسل‭ ‬تعرض‭ ‬للطعن‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ميلانو‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬النادي‭ ‬الانجليزي‭ ‬ومضيفه‭ ‬ميلان‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬اوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأوضح‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬اصابة‭ ‬الرجل‭ ‬ليست‭ ‬خطرة‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬عناصر‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬بورتا‭ ‬تيتشينيسي‭ ‬تدخلوا‭ ‬بعد‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬رجل‭ ‬بريطاني‭ ‬كان‭ ‬برفقة‭ ‬أحد‭ ‬الأصدقاء‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬اقتربت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الملثمين‭ ‬من‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬58‭ ‬عاما،‭ ‬وطعنوه‭ ‬في‭ ‬ذراعه‭ ‬وظهره‭. ‬تم‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬ميلانو‭ ‬وسيتمكن‭ ‬من‭ ‬مغادرته‭ ‬قريبا‮»‬‭. ‬وخلص‭ ‬المصدر‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬لتحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬‮«‬الاعتداء‭ ‬مرتبطا‭ ‬بشجار‭ ‬بين‭ ‬جماهير‭ ‬الناديين‭ ‬أم‭ ‬بعمل‭ ‬إجرامي‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬أعرب‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬نيوكاسل‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقه‭ ‬بعد‭ ‬التقارير‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭ ‬العنيف‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬مشجعيه‭ ‬في‭ ‬ميلانو‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تواصلنا‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬لفهم‭ ‬ملابسات‭ ‬هذا‭ ‬الاعتداء‭. ‬أفكارنا‭ ‬مع‭ ‬المشجع‭ ‬وعائلته‭ ‬ونأمل‭ ‬في‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬والسريع‮»‬‭.‬


MENAFN19092023000055011008ID1107101916

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث