بريطانيا تواجه صربيا في دور الثمانية بكأس ديفيز

بريطانيا تواجه صربيا في دور الثمانية بكأس ديفيز
التاريخ
9/19/2023 7:20:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن – د ب أ: أوقعت قرعة بطولة كأس ديفيز للتنس الفريق البريطاني في مواجهة الفريق الصربي، بقيادة نوفاك ديوكوفيتش، في دور الثمانية الذي يقام في ملقة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن بريطانيا حجزت مكانها في الأدوار الاقصائية التي تقام في نوفمبر بعدما تصدرت المجموعة الثانية عقب الفوز المثير على فرنسا 2 / 1 مساء الاحد.
ويلتقي الفريق الكندي، حامل اللقب، مع المنتخب الفنلندي، ويلتقي المنتخب التشيكي مع نظيره الأسترالي وصيف المجموعة الثانية، فيما تلتقي هولندا مع إيطاليا. وستتنافس الفرق الثمانية على بطولة كأس ديفيز 2023 في ملقة في الفترة من 21 إلى 26 نوفمبر.
MENAFN19092023000055011008ID1107101915
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.