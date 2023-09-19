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بريطانيا تواجه صربيا في دور الثمانية بكأس ديفيز

9/19/2023 7:20:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ ‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭: ‬أوقعت‭ ‬قرعة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬ديفيز‭ ‬للتنس‭ ‬الفريق‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الفريق‭ ‬الصربي،‭ ‬بقيادة‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬ملقة‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬بريطانيا‭ ‬حجزت‭ ‬مكانها‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬الاقصائية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬بعدما‭ ‬تصدرت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬المثير‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬2‭ / ‬1‭ ‬مساء‭ ‬الاحد‭.‬

ويلتقي‭ ‬الفريق‭ ‬الكندي،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الفنلندي،‭ ‬ويلتقي‭ ‬المنتخب‭ ‬التشيكي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الأسترالي‭ ‬وصيف‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬فيما‭ ‬تلتقي‭ ‬هولندا‭ ‬مع‭ ‬إيطاليا‭. ‬وستتنافس‭ ‬الفرق‭ ‬الثمانية‭ ‬على‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬ديفيز‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬ملقة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭.‬

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