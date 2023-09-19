أزمة سيدات ((لا روخا)) تتفاقم وانقسام بين المضربات

برشلونة‭ ‬ – ‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬أزمة‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬تتفاقم،‭ ‬بعدما‭ ‬شهد‭ ‬حراك‭ ‬اللاعبات‭ ‬الممتنعات‭ ‬عن‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالتشكيلة‭ ‬استعداداً‭ ‬لمباراتي‭ ‬السويد‭ ‬وسويسرا‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬و26‭ ‬سبتمبر‭ ‬الحالي‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬انقساماً‭ ‬عقب‭ ‬تهديدات‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسبانية‭ ‬بالعقوبات‭. ‬وكانت‭ ‬لاعبات‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬للسيدات‭ ‬جددن‭ ‬الإثنين‭ ‬إصرارهن‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬الاستجابة‭ ‬إلى‭ ‬دعوة‭ ‬مدربة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬روخا‮»‬‭ ‬الجديد‭ ‬مونتسيرات‭ ‬توميه‭ ‬فاسكيس‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬كشف‭ ‬الأخيرة‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬المنتخب‭.‬

وقال‭ ‬فيكتور‭ ‬فرانكوس،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للرياضة‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والرياضة،‭ ‬إنه‭ ‬سيتعين‭ ‬عليه‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬اللاعبات‭ ‬اللواتي‭ ‬تم‭ ‬استدعاؤهن‭. ‬وشرح‭ ‬فرانكوس‭ ‬لمحطة‭ ‬كادينا‭ ‬سير‭ ‬الإذاعية‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يحضرن،‭ ‬فسيتعين‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬مؤسف‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي،‭ ‬لكن‭ ‬القانون‭ ‬هو‭ ‬القانون‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬سنفعل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬لحل‭ ‬المشكلة،‭ ‬لكننا‭ ‬نطلب‭ ‬منهن‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المباريات‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نريدهم‭ ‬أن‭ ‬يصبحوا‭ ‬بطلات‭ ‬أولمبيات‭. ‬سأحاول‭ ‬التحدث‭ ‬مع‭ ‬القادة،‭ ‬إذا‭ ‬قالوا‭ ‬لي‭ ‬لا،‭ ‬سأحترم‭ ‬ذلك‭. ‬ما‭ ‬لا‭ ‬نريد‭ (‬أن‭ ‬نفعله‭) ‬هو‭ ‬معاقبتهن‮»‬‭.‬

وتتراوح‭ ‬الغرامات‭ ‬المحتملة‭ ‬بين‭ ‬3000‭ ‬و30‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ (‬3200‭ ‬إلى‭ ‬32100‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قد‭ ‬يفقدن‭ ‬تراخيص‭ ‬اللعب‭ ‬تمامًا‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭. ‬لم‭ ‬تلتزم‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبات‭ ‬بقرار‭ ‬الاستمرار‭ ‬بالإضراب‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬ست‭ ‬لاعبات‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬فنادق‭ ‬مدريد‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬معسكر‭ ‬المنتخب‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ومنهن‭ ‬خمس‭ ‬كن‭ ‬من‭ ‬عداد‭ ‬المضربات‭. ‬وحضرت‭ ‬أولغا‭ ‬كارمونا،‭ ‬هدافة‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬الفائز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات،‭ ‬وأربع‭ ‬أخريات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أثينا‭ ‬ديل‭ ‬كاستيلو،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تنضم‭ ‬إلى‭ ‬الإضراب،‭ ‬بينما‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تنضم‭ ‬لاعبات‭ ‬أخريات‭ ‬لاحقًا‭ ‬إلى‭ ‬المعسكر‭ ‬في‭ ‬أوليفا‭ ‬حسب‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬إسبانية‭.‬

واعتبرت‭ ‬غالبية‭ ‬اللاعبات‭ ‬الدوليات‭ ‬الرافضات‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬المنتخب‭ ‬بسبب‭ ‬قضية‭ ‬قبلة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المستقيل‭ ‬لويس‭ ‬روبياليس‭ ‬لزميلتهن‭ ‬جيني‭ ‬هيرموسو‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬المونديال‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬سيدني،‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬بتوجيه‭ ‬الدعوة‭ ‬لهن‮»‬‭. ‬ونشرت‭ ‬نجمة‭ ‬برشلونة‭ ‬أليكسيا‭ ‬بوتياس‭ ‬صاحبة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعبة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بيانا‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭)‬،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬بياننا‭ ‬الصحفي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬يوضح‭ ‬ودون‭ ‬أي‭ ‬تفسير‭ ‬آخر‭ ‬محتمل‭ ‬رغبتنا‭ ‬الأكيدة‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬استدعائنا‭ ‬لأسباب‭ ‬مبررة‭. ‬وهذه‭ ‬التصريحات‭ ‬تظل‭ ‬سارية‭ ‬بالكامل‮»‬‭.‬

واستدعت‭ ‬المدربة‭ ‬الجديدة‭ ‬توميه‭ ‬23‭ ‬لاعبة‭ ‬الإثنين‭ ‬بينهن‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬المساهمات‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬سيدني،‭ ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬إنهائهن‭ ‬لإضرابهن،‭ ‬فيما‭ ‬استبعدت‭ ‬هيرموسو‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬حمايتها‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬39‭ ‬لاعبة‭ ‬بينهن‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬23‭ ‬توجن‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي،‭ ‬أكدن‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬أن‭ ‬الشروط‭ ‬غير‭ ‬مستوفاة‭ ‬للعب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭. ‬ودعت‭ ‬اللاعبات‭ ‬إلى‭ ‬إصلاح‭ ‬شامل‭ ‬لهيئات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإسبانية،‭ ‬وأكدن‭ ‬أن‭ ‬استقالة‭ ‬روبياليس‭ ‬وإقالة‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬السيدات‭ ‬خورخي‭ ‬فيلدا‭ ‬الذي‭ ‬كنَّ‭ ‬ينتقدن‭ ‬خططه‭ ‬التكتيكية،‭ ‬ليستا‭ ‬كافيتين‭.‬

وفي‭ ‬البيان‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين،‭ ‬والمكتوب‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬لاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬للسيدات‭ ‬الإسباني‮»‬،‭ ‬دون‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬عن‭ ‬الموقعات،‭ ‬أكدت‭ ‬اللاعبات‭ ‬أنهن‭ ‬‮«‬سيدرسن‭ ‬التبعات‭ ‬القانونية‭ ‬المحتملة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يتعرضن‭ ‬لها‭ ‬‮«‬لاتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬الأفضل‭ ‬لمستقبلهن‭ ‬وصحتهن‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬اعتبرت‭ ‬اللاعبات‭ ‬أن‭ ‬استدعائهن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬والشكل‭ ‬اللذين‭ ‬حددتهما‭ ‬لوائح‭ ‬الفيفا،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬اتحادهم‭ ‬من‭ ‬‮«‬طلب‭ ‬حضورهن‮»‬‭ ‬في‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي‭. ‬وختمت‭ ‬اللاعبات‭ ‬البيان‭ ‬بقولهن‭ ‬‮«‬نأسف‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬لأن‭ ‬اتحادنا‭ ‬يضعنا‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬لم‭ ‬نرغب‭ ‬أبدًا‭ ‬في‭ ‬التواجد‭ ‬به‮»‬‭.‬

ويتعين‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬مواجهة‭ ‬السويد‭ ‬وسويسرا‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭. ‬وتمتنع‭ ‬اللاعبات‭ ‬عن‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬دون‭ ‬تغييرات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الاتحاد‭. ‬وكانت‭ ‬توميه‭ ‬أكدت‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬سابقا‭ ‬الاثنين‭ ‬أنها‭ ‬تحدثت‭ ‬إلى‭ ‬اللاعبات‭ ‬قبل‭ ‬إعلان‭ ‬تشكيلتها،‭ ‬وقالت‭ ‬‮«‬أثق‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬اللاعبات‭ ‬محترفات،‭ ‬ومتأكدة‭ ‬بأنهن‭ ‬سيقمن‭ ‬بعملهن‭ ‬جيدا‭ ‬كما‭ ‬فعلن‭ ‬ذلك‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭. ‬لقد‭ ‬أصبحن‭ ‬للتو‭ ‬بطلات‭ ‬العالم،‭ ‬ويكنون‭ ‬الحب‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬وأعلم‭ ‬أنهن‭ ‬سيتواجدن‭ ‬معنا‭ ‬غدًا‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬نبدأ‭ ‬حقبة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬هذا‭ ‬شيء‭ ‬جيد‭ ‬وجميل،‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبات‭ ‬يملكن‭ ‬الفرصة‭ ‬للتواجد‭ ‬هنا‭ ‬وجميعهن‭ ‬لديهن‭ ‬الفرصة‭ ‬عينها‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬أنها‭ ‬تركت‭ ‬هيرموسو‭ ‬خارج‭ ‬التشكيلة‭ ‬لحمايتها،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مع‭ ‬جيني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬ومع‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبات‮»‬‭.‬



