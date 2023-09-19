ناغلسمان خلفا لفليك في تدريب المنتخب الألماني

ميونيخ‭ ‬ – ‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬سيخلف‭ ‬مدرب‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬السابق‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان‭ ‬مواطنه‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفنّي‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬بيلد‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أمس،‭ ‬قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭. ‬ورفض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬التعليق‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬مقالة‭ ‬‮«‬بيلد‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تفاصيل‭ ‬العقد‭ ‬لم‭ ‬تتبلور‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬بعد‭ ‬لكن‭ ‬راتب‭ ‬ناغلسمان‭ ‬سيقارب‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬شهرياً‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭.‬

وفي‭ ‬عمر‭ ‬السادسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬فقط،‭ ‬يستعد‭ ‬ناغلسمان‭ ‬لتدريب‭ ‬منتخب‭ ‬وطني‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أزمة،‭ ‬بعدما‭ ‬أقال‭ ‬مدرباً‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬بالاستغناء‭ ‬عن‭ ‬فليك‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬غداة‭ ‬الهزيمة‭ ‬القاسية‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬1‭-‬4‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الكارثية‭ (‬خسر‭ ‬أربع‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭) ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تسلم‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬والمدير‭ ‬الرياضي‭ ‬الحالي‭ ‬للاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭ ‬رودي‭ ‬فولر‭ ‬للمهام‭ ‬الفنية‭ ‬مؤقتا‭ ‬ليقوده‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬2‭-‬1‭ ‬وديا‭.‬

وتستضيف‭ ‬ألمانيا‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل،‭ ‬بمباراة‭ ‬افتتاحية‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أليانز‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬في‭ ‬ميونيخ،‭ ‬ونهائي‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬يوليو‭. ‬ويصل‭ ‬ناغلسمان‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬لإنقاذ‭ ‬البلد‭ ‬المضيف،‭ ‬ليكون‭ ‬بديلاً‭ ‬مجدداً‭ ‬لفليك‭ ‬بعدما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬خلفه‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُقال‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬بايرن‭ ‬كان‭ ‬ينافس‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬جبهات‭ (‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬المحليان‭ ‬ودوري‭ ‬الابطال‭).‬

وحقق‭ ‬ناغلسمان‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬2021‭-‬2022،‭ ‬لكنه‭ ‬أقصي‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬فياريال‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬