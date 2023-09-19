عشرات التماسيح الهاربة في قبضة السلطات الصينية
التاريخ
9/19/2023 7:20:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أمسكت السلطات الصينية بعشرات من التماسيح كانت هربت من مزرعة لتربيتها في الصين الأسبوع الماضي عقب حصول فيضانات في المنطقة، على ما أعلنت وسائل إعلام رسمية امس.
وهرب أكثر من 70 تمساحا قرب مدينة ماومينغ في إقليم غوانغدونغ، بعدما فاضت إحدى البحيرات بفعل إعصار شهدته المنطقة.
وأطلقت السلطات المحلية حملة واسعة للإمساك بالتماسيح، فيما عرض التلفزيون الرسمي «سي سي تي في» مشاهد لعناصر إنقاذ وهم يسحبون تمساحا من الماء بواسطة حبل. وأشارت صحيفة «بكين نيوز» اليومية الرسمية امس إلى نجاح العناصر في الإمساك بكل التماسيح التي كانت هاربة. ونشر موقع الصحيفة الالكتروني صورا لعشرات التماسيح تظهر في الوحل وأفواهها مغلقة بقطعة من القماش وحبل، ومحاطة بعمال يحملون مظلات.
ومن بين الحيوانات التي هربت، 69 تمساحا بالغا وتمساحان أصغر سنا، بحسب «بكين نيوز».
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