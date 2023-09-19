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السوشيال ميديا تكشف سرا للنجمة أديل ما هو؟

9/19/2023 7:20:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أثارت النجمة العالمية أديل موجة من التكهنات عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحها غير المباشر عن زواجها من ريتش بول.
وترتدي أديل خاتما ماسيا على شكل حبة الكمثرى في إصبع البنصر منذ نحو عام. وحين سئلت عنه في الماضي، ردت بتأكيدها أنه ليس خاتم خطوبة وأنها فقط تحب المجوهرات الراقية.
وسبق لأديل أن التقت ريتش بول، وهو الوكيل الخاص بلاعب السلة الشهير ليبرون جيمس، في إحدى حلبات الرقص خلال حفل عيد ميلاد أحد أصدقائهما المشتركين، وبعدها بدأت تتحدث عنه في الكثير من التصريحات، حيث وصفت علاقتهما بأنها أسهل علاقة دخلتها على الإطلاق، وذلك في مقابلة أجرتها مع مجلة «رولينغ ستون» الشهيرة.


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