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حملة لدوريات إسناد الجهراء تسقط 6 متعاطين بمواد مخدرة

9/19/2023 7:20:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
استمرارا للحملات الأمنية التي يقوم بها رجال قطاع الأمن العام لضبط المطلوبين والمخالفين لقانون الإقامة والعمل والحد من انتشار الجرائم، شنت مديرية أمن الجهراء أمس حملة أمنية شملت عدة مناطق سكنية، أسفرت عن ضبط 6 أشخاص متعاطين وبحوزتهم مواد مخدرة وأدوات للتعاطي.
بدأت الحملة من خلال إقامة نقاط تفتيش على مدخل منطقة العيون، حيث صادف مرور شخص يقود سيارة يابانية الصنع ظهرت عليه علامات التعاطي، وبعد الاستعلام عنه اتضح انه من أرباب السوابق، وبتفتيشه عثر على مواد عبارة عن سيجارة حشيش وأدوات للتعاطي، فتمت إحالته إلى جهة الاختصاص.
كما تم ضبط 3 أشخاص في مدينة سعد العبدالله يتعاطون المواد المخدرة داخل سيارة متوقفة بمواقف الجمعية وبحوزتهم كيس به حبوب مخدرة، وتم اقتيادهم وإحالتهم الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وفي منطقة النعيم تم ضبط شخص بحوزته مواد مخدرة عبارة عن حبوب مخدرة متنوعة وقطعة حشيش وسلاح أبيض بالإضافة الى مبلغ مالي قيمة بيع المواد المخدرة، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة.
وفي منطقة القصر تم إيقاف سيارة يقودها شخص بحالة تعاط حاول الفرار، وبتفتيشه عثر بحوزته على 19 حبة مخدرة وكيس شبو ومبلغ مالي.

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