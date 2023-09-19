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موسم الكويت ينطلق غدا في الأرينا

9/19/2023 7:20:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
تنطلق غدا «الخميس» أولى حفلات مهرجان «موسم الكويت»، من إنتاج وتنظيم شركة «باشا غروب» للمنتج حسين موسى، في ليلة استثنائية تقام على مسرح «أرينا الكويت» بمجمع «360»، وطرفاها النجم محمد حماقي والفنانة أصيل هميم، بينما سيكون عشاق الطرب على موعد مع ليلة أخرى مساء «الجمعة» يحييها النجوم أحمد سعد ورامي صبري وبدر الشعيبي، في تركيبة فنية متميزة تجمع بين مطربي الأغنية الخليجية والعربية بشتى الألوان الموسيقية، ويقدمهما كل من الإعلاميين عبدالله مال الله واسرار السعيد، ويشارك في الوصلات الغنائية المتألق أحمد عصام وهو الأشهر في عالم المؤثرات البصرية.
وفي هذا الصدد، قال المنتج حسين موسى، يجري العمل على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة على المسرح الذي يشهد إطلالة نجوم «موسم الكويت»، لافتا الى أن ثمة العديد من المفاجآت التي سيشهدها الحفل، فضلا عن الفقرات المتنوعة لفرسان الليلتين.
من جهة أخرى، أكد موسى ان حفلات الموسم تعكس قيمة ومكانة الكويت على خارطة الترفيه العربية، وان المهرجان امتداد شرعي للعديد من المشاريع المماثلة التي شهدتها الديرة منذ سنوات، ملمحا الى أن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن الحفلات الأخرى التي سيعلن تفاصيلها لاحقا.

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