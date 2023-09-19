عبدالرب إدريس شكرا للكويت



الزامل: عبدالرب إدريس لامس قلوبنا وألهمنا بفنه وسحرنا بموسيقاه السالم غنى «رد الزيارة».. ونوري «محتاج لها».. والبلوشي «انت معاي»



عبدالحميد الخطيب

في كل عام دأب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من خلال مهرجان الموسيقى الدولي، على تكريم أسماء مهمة لها مكانتها الموسيقية على المستويين الخليجي والعربي، وهذا العام اختار الملحن السعودي القدير عبدالرب إدريس- الذي رافق كبار المطربين وعاصر أشهر صناع الأغنية في المنطقة وغنى من ألحانه الكثير من المطربين العرب- ليكرمه عن مشواره الفني الطويل وعطاءاته بالساحة الغنائية، وذلك في حفل مميز أقيم مساء امس الاول بمركز الشيخ جابر الثقافي في افتتاح الدورة 23 للمهرجان والتي تقام في الفترة من 18 حتى 22 الجاري تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري.

بدأ الحفل، الذي حضره قيادات المجلس الوطني وحشد من النجوم والشخصيات الديبلوماسية والعامة، بكلمات رائعة من المذيع والفنان سعود بوشهري، اكد خلالها ان موسيقى عبدالرب ادريس «سلعة نادرة» استطاع بها أن يقلب ويجمل أصوات المطربين الذين تعامل معهم، ومن ثم تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن الملحن القدير، تضمن حديث عدد من الفنانين عن رحلته الموسيقية المليئة بالإنجازات وحبه للفن.

وعقب انتهاء الفيلم صعد على المسرح الأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل، وألقى كلمة جاء فيها: في هذه الليلة الاستثنائية نحلق جميعا في سماء الإبداع، ومع عشاق الموسيقى نصعد سلالم الفن لتلامس أرواحنا صفاء الذهن، فالموسيقى كما وصفها أفلاطون بأنها «قانون أخلاقي» فهي التي تعطي الحياة للروح والأجنحة إلى العقل، وتنقلك إلى الخيال، وتلهم السحر والإبهار بالحياة وكل شيء من حولنا، وها نحن اليوم في افتتاح مهرجان الموسيقى الثالث والعشرين نحتفي بمن لامس قلوبنا ونكرم من ألهمنا بفنه وسحرنا بموسيقاه الفنان والإنسان د.عبدالرب إدريس.

وتابع: هنا يأتي دور المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في تعزيز أصالة الثقافة والفنون والآداب بشكل عام والموسيقى بشكل خاص من خلال الاحتفالية الخاصة بمرور خمسين عاما على تأسيس المجلس الوطني ونؤكد ونعزز ونثمن جهود العاملين في شتى المجالات الفنية الموسيقية الذين لامسوا القلوب وهيجوا المشاعر وتركوا بصمة في الوجدان كعمق بحر الفن، كجمال عشق الفنان، كروح تصالحت بجسد، نبضا حيا وأشجانا.

وختم الزامل: لأننا على يقين بأن الموسيقى جزء من الجمال ووهج من الخيال نجدد العهد بالحب وفخامة الإحساس نقولها دوما ونتغنى بها دهرا «لا حياة بلا موسيقى ولا موسيقى بلا حياة».

ثم قام ممثل راعي الحفل الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة د.محمد الجسار والأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل بتكريم الملحن القدير د.عبدالرب ادريس، الذي القى كلمة «ارتجالية»، وغالبته دموعه، وهو يقول: «أشكر الكويت على هذا التكريم، وأشكر المجلس الوطني لما يقدمه من مبادرات تخدم الساحة الفنية، وسعيد بالتعاون مع نجوم ساعدوني في مشواري المهني»، كما أهداه الفنان التشكيلي أحمد مقيم لوحة له وهو يعزف على العود.

وشهد الحفل مشاركة عدد من المطربين الذين قدموا باقة متنوعة من أعمال د.عبدالرب ادريس بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة د.أيوب خضر، وهم: الفنان فهد السالم وشدا بأغنيات «ليه كذا، رد الزيارة، الحل الصعب»، تلاه الفنان بدر نوري وقدم أغنيتي «محتاج لها» و«اعترف لچ»، وغنى الفنان مساعد البلوشي «انت معاي»، و«تأخرتي»، وفي ختام هذه الليلة التكريمية المميزة قدم د.عبدالرب ادريس أغنيتي «الحفل له ناس» و«ليلة».