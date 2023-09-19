Wednesday, 20 September 2023 05:17 GMT

جمعية الفنانين بعد افتتاح ديوانيتها ملتقى أسبوعي للتواصل مع فناني الكويت والخليج

9/19/2023 7:20:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
افتتحت جمعية الفنانين الكويتيين ديوانيتها الأسبوعية التي تحددت مساء كل يوم الأربعاء أسبوعيا طوال العام، وذلك في مقر الجمعية بمنطقة المرقاب، بحضور كوكبة من الفنانين والإعلاميين والشخصيات الاجتماعية والرياضية.
وقالت الجمعية في تصريح صحافي لها إن الديوانية الأسبوعية التي جرى تدشينها تأتي خطوة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية للتواصل بين كل فناني الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الفنون الشعبية والتراثية والموسيقية والمسرحية والسينمائية، لتكون ملتقى أسبوعيا يلتقي فيه فنانو الكويت.
وذكرت الجمعية أن الديوانية شهدت بافتتاحها حضور رئيس مجلس الإدارة الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج»، ونائب الرئيس الملحن القدير أنور عبدالله، وأمين السر الجمعية المخرج القدير عبدالله عبدالرسول، وأمين الصندوق زبير العميري، وأعضاء مجلس الادارة د.خالد القلاف، وفتحي الصقر رئيس لجنة العلاقات العامة، وجمال اللهو.
وأضافت أن افتتاح الديوانية جاء متزامنا مع تدشين المقر الجديد للجمعية، لافتة إلى أن الديوانية تستقبل الفنانين والإعلاميين أسبوعيا حرصا على تأصيل وتقوية الروابط بين كل فناني الكويت في شتى مجالات الفنون.
وأشارت الجمعية إلى أن افتتاح الديوانية، سيكون جزء من إطلاق أنشطة وفعاليات فنية وثقافية وتراثية خلال الفترة القليلة القادمة، ضمن إطار الموسم الفني الجديد الذي انطلق أخيرا، وسيستمر لمدة عدة شهور.

MENAFN19092023000130011022ID1107101907

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث