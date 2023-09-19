نمو الاقتصاد الكويتي سيتباطأ إلى 1 6% في 2023



2.55 مليون برميل يومياً إنتاج الكويت النفطي.. أقل بـ 130 ألف برميل من هدفها و300 ألف من طاقتها الاحتياطية تخفيض إنتاج النفط سيؤدي لانكماش نمو الناتج النفطي بـ 5.8% في العام الحالي.. بعد توسعه 11.6% في 2022



كشف أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، والذي أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز «ICAEW»، أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الكويت في العام 2023 إلى 1.6% على أساس سنوي هذا العام، من 7% في 2022.

ويتأثر هذا بشدة بتقليص إنتاج النفط، وانخفاض أسعار النفط، وتخفيف الإنفاق الاستهلاكي، والجمود السياسي، وتأخر الإصلاحات. وفي حين أن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي يظهر نموا بنسبة 4.1%، بانخفاض طفيف عن 4.7% في العام الماضي، يتوقع التقرير أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 5.8%.

وتبلغ توقعات إنتاج النفط الكويتي للعام 2023 نحو 2.5 مليون برميل يوميا، بانخفاض مقداره 6% عن العام الماضي. ونتيجة لذلك، سينكمش قطاع النفط الذي يمثل نحو 50% من إجمالي الناتج المحلي، بنسبة 5.8% هذا العام، بعد توسع بنسبة 11.6% في 2022.

وقد حافظت الكويت على إنتاجها من النفط على نحو 2.55 مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة، حيث تنتج الدولة 130 ألف برميل يوميا أقل من هدفها، و300 ألف برميل يوميا أقل من طاقتها الاحتياطية.

وفي حين أنه من المرجح أن تغلق الكويت الفجوة بين الإنتاج المستهدف والفعلي مع تعافي خط ثالث من مصفاة الزور بعد سلسلة من الانقطاعات في الربع الثاني، من المتوقع أن يظل إنتاج النفط ثابتا في عام 2024 قبل أن يرتفع بنسبة 3.6% في 2025.

وأشار التقرير إلى أن الدعم الحكومي من خلال زيادة الرواتب والمخصصات سيدعم الإنفاق، إلا أن المؤشرات تظهر أن قطاع المستهلكين لن يكون محصنا ضد تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض، حيث انخفضت وتيرة نمو الائتمان بأكثر من النصف منذ بداية العام، لتصل إلى 3.3% في يوليو، مع نمو القروض الاستهلاكية والإسكان بنسبة 2.3% و3.9% على التوالي.

ولفت إلى أن خطط الميزانية الكويتية تهدف إلى استخدام أي فائض في تجديد صندوق الاحتياطي العام الذي استنزفت موارده خلال الجائحة. وبحسب التقرير، تتوقع الحكومة حدوث عجز مالي هذا العام والعام المقبل.

وبالنسبة للعام المقبل، فإنه يتوقع عجزا ماليا قدره 6.8 مليارات دينار على أساس سعر النفط البالغ 70 دولارا للبرميل، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 19.5 مليار دينار، منها 88% من المتوقع أن تأتي من قطاع النفط.

ويبلغ إجمالي النفقات 26.3 مليار دينار، منها 9% فقط موجهة نحو النفقات الرأسمالية، ونحو 80% موجهة نحو الأجور والرواتب ومخصصات الدعم. وبهذا، من المتوقع أن يعادل عجز ميزانية الحكومة 1.4% من إجمالي الناتج المحلي لهذا العام، ويتسع إلى 2.4% في 2024. وباستثناء العام الماضي، تعاني الميزانية من عجز منذ العام 2014.

وقام بنك الكويت المركزي برفع سعر الفائدة على الودائع بمقدار 275 نقطة أساس في الأشهر الـ 18 الماضية لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة وتحسين القدرة التنافسية للدينار الكويتي، مما يوفر الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية. وسيؤدي تشديد السياسة النقدية إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يدعم توقعات ضعف الطلب على الائتمان، والإنفاق الاستهلاكي، ونمو إجمالي الناتج المحلي.