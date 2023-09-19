المركزي والبنوك يضيقان الخناق على الاحتيال الإلكتروني



البنك وجّه بوضع إجراءات احترازية تمنع استخدام تطبيق البنك على الهاتف في حال تحميل تطبيقات التحكم عن بُعد

طالب بضرورة تطوير أنظمة أمنية إضافية تتيح إصدار شيفرات لتنفيذ العمليات المصرفية عبر تطبيقات الهاتف

متابعة مستمرة للتحويلات الإلكترونية.. وضوابط استباقية للكشف عن عمليات الاحتيال وتفعيل الرقابة المستمرة تكثيف حملات التوعية لتواكب أساليب الاحتيال المتطورة.. وتوعية العملاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي للبنوك



أحمد مغربي

في خطوة استباقية للحد من ظاهرة الاحتيال الإلكتروني في البلاد، أصدر بنك الكويت المركزي مجموعة من التوجيهات إلى البنوك المحلية بشأن إجراءات حماية العملاء من عمليات النصب الإلكتروني، حيث تهدف التعليمات الجديدة إلى مساعدة البنوك في وضع الحد الأدنى من الإجراءات والسياسات لمكافحة حالات الاحتيال المالي التي يتعرض لها العملاء وتعزيز سبل الحد من المخاطر.

وجاء في التعميم الصادر أمس، من قبل محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون إلى جميع البنوك المحلية، انه عند إضافة المستفيد من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تطبيقات البنوك عبر الهاتف النقال فإنه يتعين على البنوك الالتزام بالتالي:

1 ـ إرسال رسالة نصية تتضمن رمز التحقق OTP، حيث سيتم إرسال رسالة للعميل بعد إضافة المستفيد بنجاح، تتضمن اسم المستفيد الجديد وتوجيه العميل أن يتم التواصل مع البنك في حال عدم معرفته بذلك.

2 - سيتم إرسال رسالة نصية SMS، وكذلك رسالة تنبيهية من تطبيق البنك على الهاتف النقال، وأيضا إيميل على البريد الإلكتروني، إن وجد.

3 ـ المدة الزمنية لتفعيل المستفيد الجديد 12 ساعة، ما لم يقم العميل بالتواصل مع البنك لتأكيد إضافة المستفيد من جانبه.

4 ـ في حال لم يتم التعرف على الرقم التعريفي للجهاز المسجل مسبقا للعميل أو الشريحة الذكية (مثل استخدام شبكة VPN من خارج الكويت لجهاز أو شريحة لم يسبق تسجيلها لدى البنك)، فيتعين الاتصال على العميل من خلال أنظمة الخدمة الهاتفية الرسمية للبنك للتحقق من أن العملية تمت بعلم وموافقة العميل، وذلك قبل تمرير أي من العمليات المصرفية، كما يتعين اتخاذ ذات الإجراء عند تحميل تطبيق البنك على الهاتف النقال Mobile Banking.

5 ـ يتعين أن تتضمن سياسة البنك مراعاة وضع إجراءات احترازية لمنع استخدام تطبيق الهاتف النقال في حال تم تحميل أي من تطبيقات التحكم بالأجهزة عن بعد مثل AnyDesk.

وجاء في التعليمات أنه يتعين على البنوك تطوير أنظمة أمنية إضافية تتيح إصدار شيفرات أمنية لتنفيذ العمليات المصرفية من خلال تطبيقاتها على الهاتف النقال وبما يضمن عدم تنفيذ أي عملية من جهاز آخر.

وشدد على الالتزام بالتعميم الصادر بتاريخ 5/4/2023 بشأن روابط الدفع الإلكتروني للعملاء الأفراد، مع ضرورة المتابعة المستمرة للعمليات المنفذة من خلال التحويلات الإلكترونية ووضع الآليات والإجراءات والضوابط الاستباقية اللازمة للكشف عن عمليات الاحتيال، وتفعيل الرقابة المستمرة من خلال تطوير أنظمة مكافحة الاحتيال، وإخطار بنك الكويت المركزي بتلك العمليات، وتكثيف حملات التوعية بحيث تواكب أساليب الاحتيال المتطورة لرفع مستوى الوعي لدى العملاء، وتوعية العملاء بالآلية الجديدة لإضافة المستفيد وفقا لما ورد في هذا التعميم من خلال كل قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للبنك.

إلى ذلك، شددت مصادر لـ «الأنباء» على ضرورة تسلح العملاء بالوعي المعلوماتي والتكنولوجي لتجنب الوقوع في شرك عصابات السطو الإلكتروني التي باتت تشكل خطرا يهدد أمن الأفراد والمؤسسات، حيث ان وسائل الاحتيال بلغت حد الابتكار سواء من الأفراد أو الجهات المشبوهة وبطرق أكثر احترافية.

.. وينفي تعرُّض مواقعه للاحتيال

قال بنك الكويت المركزي إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بشأن تعرض بعض أنظمة الحكومة، ومنها بنك الكويت المركزي، لمحاولة احتيال منذ بداية العام، نفى بنك الكويت المركزي تعرض أي من الأنظمة أو المواقع الإلكترونية التابعة له لمحاولة احتيال، مشيرا في هذا السياق إلى ما يعتمده بنك الكويت المركزي من سياسات وإجراءات مشددة لحماية أنظمته ومواقعه الإلكترونية بما يكفل استمرارية الأعمال وحمايتها من أي انقطاع محتمل، ويتخذ البنك في هذا الشأن تدابير متطورة متوافقة مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وذلك للحيلولة دون حدوث أي عمليات احتيال محتملة.