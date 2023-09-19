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سلطان بن حثلين احتفال السعودية بذكرى يومها الوطني يعني 9 عقود من الاستقرار والازدهار والتنمية

9/19/2023 7:20:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال أمير قبيلة العجمان في الكويت الشيخ سلطان بن سلمان بن حثلين ان احتفال المملكة العربية السعودية بذكرى يومها الوطني الـ 93 المجيد يعني مرور اكثر من 9 عقود من الاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة.
وأضاف: ان احتفال الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك المجدد سلمان بن عبدالعزيز وعضيده ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي يقود رؤية 2030 بخطى ثابتة نحو استشراف المستقبل يجعلنا نتفاءل بكل النجاحات الحضارية التي شملت المملكة العربية السعودية، مستذكرين الدور التاريخي الذي بدأ على يد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه ومثواه - الذي جعل من المملكة العربية السعودية سندا حقيقيا لأمة العرب والمسلمين.
وأكد الشيخ سلطان بن حثلين ان الدور السعودي يتعاظم اليوم بقيادة حكيم العرب الملك المجدد سلمان بن عبد العزيز الذي اهتم بخدمة ضيوف الرحمن والصرف على المشاعر المقدسة وراحة المعتمرين والحجاج، والحمد لله المملكة العربية السعودية الآن بقيادة سلمان الخير بألف خير، والذي يقود بلاده بثبات وكقائد تاريخي خدم وطنه وأمته ودينه وسجل اسمه في سجل التاريخ.
وبين بن حثلين ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أحد أبرز القادة العرب والمسلمين الذين سعوا خلال مسيرتهم العطرة لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المملكة والعالم العربي والإسلامي بل والعالم أجمع وقدم خدمات جليلة عظيمة من أعمال الخير والإنفاق والعطاء والبذل للشعوب الفقيرة والإنسانية، موضحا أن ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يقود رؤية 2030 التي ستجعل من المملكة العربية السعودية في مصاف الدول العالمية المتقدمة، وهذه الرؤية الاستراتيجية تسير بخطى ثابتة نحو استشراف المستقبل الواعد وستقود البلاد الى قفزات نوعية شهدنا الكثير منها والقادم أجمل.
وأضاف: الشعب الكويتي أميرا وولي عهد ورئيس وزراء وحكومة وشعبا يتذكر بوفاء عظيم دور المملكة العربية السعودية إبان الاحتلال العراقي الصدامي الغاشم، يوم سخرت المملكة كل إمكاناتها وطاقاتها لمؤازرة الشرعية والحق الكويتي حتى تكللت الجهود المباركة بتحرير الكويت.
واختتم تصريحه بأن خبرة خادم الحرمين الشريفين وحكمته وحنكته، وبمؤازرة ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان كفيلة بتحقيق الاستراتيجية التنموية العملاقة 2030، لتكون المملكة العربية السعودية بإذن الله في مصاف الدول المتقدمة، خاصة دورها المؤثر والرائد في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن للمنطقة لينعم السعوديون وشعوب المنطقة بمستقبل أكثر أمنا.
نبارك للمملكة مليكا وولي عهد وحكومة وشعبا يومهم الوطني الـ 93، ضارعين للمولى عز وجل ان يعينهم في جعل السعودية دولة الحاضر والمستقبل، متمنين للشقيقة الكبرى ان تستمر نهضتها الوثابة نحو الرفاه والاستقرار والتنمية، وأن يحفظ الله البلدين العزيزين من كل سوء ومكروه.

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