بالفيديو هولتسنايدر تعاون كويتي ـ أميركي في مجالات صحية منها رقمنة سجلات المستشفيات والتدريب والتطبيب عن بعد

كلندر: الحكومة الكويتية حريصة على تطوير نظام الرعاية الصحية العام لمواكبة الطلب المتزايد



عبدالكريم العبدالله

أكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر عمق الشراكة وعلاقات التعاون المتبادل بين بلاده والكويت في مختلف القطاعات الصحية، ومنها رقمنة سجلات المستشفيات والتدريب والتطبيب عن بعد والرعاية المتخصصة وإنتاج الأدوية.

وقال هولتسنايدر في تصريح صحافي أمس بعد افتتاح منتدى الشراكة الكويتية - الأميركية في مجال الرعاية الصحية الذي تقيمه السفارة إن المنتدى سيشهد عرض أحدث التطورات العلمية في المجال الصحي والفرص المتاحة لعقد اتفاقات الشراكة لتوفير أفضل العلاجات والخدمات الصحية، معربا عن الشكر الجزيل لوزارتي الصحة والدفاع الكويتيتين وشركة نفط الكويت على هذا التعاون.

وأوضح أن المنتدى «فرصة عظيمة» لمزيد من الشراكة والتعاون للمساعدة في توفير رعاية صحية أفضل للمواطنين والتعاون في جميع الجوانب سواء كانت إدارة المستشفيات أو التطبيب عن بعد أو أمراض القلب أو طب الأطفال لتقديم الأفضل في مجال الرعاية الصحية.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية في وزارة الصحة د.هشام كلندر الحرص على التعاون المثمر مع الولايات المتحدة في مجالات الرعاية الصحية خصوصا أن تلك العلاقات أثمرت العديد من المبادرات والبرامج التي تخدم القطاع الصحي.

وأعرب كلندر في كلمته خلال المنتدى عن سعادته بأن تستضيف الكويت بهذه المناسبة الوفد الصحي الأميركي المكون من 12 نظاما صحيا أميركيا معروفا وأن تقدم التعاون الكامل تحت رعاية وزير الصحة د. أحمد العوضي. وأكد حرص الحكومة الكويتية على تطوير نظام الرعاية الصحية العام لمواكبة الطلب المتزايد وهو ما تعكسه مشاريع الرعاية الصحية التوسعية المستمرة، لافتا إلى أن التعاون والشراكات بين الأنظمة الصحية الأميركية وقطاعي الرعاية الصحية العام والخاص في الكويت أدى إلى ظهور العديد من البرامج والمبادرات الجديدة.

وقال إن العلاقة الصحية بين البلدين قديمة من خلال التعاون في العديد من البرامج سواء في إرسال المرضى للعلاج بالخارج أو التعاون مع المستشفيات وفي مجالات التعليم والدراسات العليا ونطمح الى التعاون في مجالات أخرى وتحديدا مجال التحول الرقمي ونقل الخبرات والتوأمة مع بعض المستشفيات.

وأوضح كلندر أن مثل هذه المنتديات تعطي المجالات لعقد المزيد من التعاون وأن وزارة الصحة تدعم مثل هذه اللقاءات وصولا إلى الفرص المتبادلة بين البلدين بما يصب في مصلحة المريض وتوفير العلاج المناسب. وذكر أن هناك 9 مجالات للتعاون على صعيد تبادل المعلومات والخبرات وتوطين الخبرات في الكويت وكذا التكنولوجيا الحديثة والتعاون مع المستشفيات خصوصا في التخصصات الدقيقة، في جراحات السرطان والأطفال وزراعة الأعضاء والحالات المستعصية والمعقدة لبناء قدرات القطاعات الصحية. وأشار إلى استحداث وكالة الصحة الرقمية التي تتبع قطاع الخدمات الصحية الخارجية في ظل سرعة المعلومات وتبادل المعارف والربط بين المستشفيات من خلال العيادات الالكترونية لتسريع تقديم الصحة بما يخدم القطاع الصحي في البلاد.

يذكر أن المنتدى تقيمه السفارة الأميركية لدى البلاد بالتعاون مع التعاونية الأميركية لبرامج المرضى الدوليين (USCIPP) ويستمر يوما واحدا وهو برنامج تابع للمركز الوطني لقيادة الرعاية الصحية (NCHL) ( لبناء الوعي بالفرص المتاحة للقطاعين العام والخاص بين البلدين الصديقين والعمل على إنشاء شراكات للمشاركين.