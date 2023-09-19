بالفيديو المانع الجامعة زودت الكويت على مدى سنوات بالمختصين في مختلف المجالات

الظفيري: نتطلع إلى أن يكون منتسبو الجامعة خير من يعبّر عن رسالتها وأهدافها



ثامر السليم

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع أن إستراتيجية جامعة الكويت ونظرتها لمستقبل الأسرة الجامعية من طلبة وأعضاء هيئة أكاديمية وإدارية تستمد أهميتها من القدرة المميزة للجامعة في أن تكون في مصاف الجامعات المتقدمة، مشيرا إلى أن جامعة الكويت تمكنت على مدى سنوات طويلة من تزويد البلاد بالمختصين في مختلف المجالات، وإعداد المواطن الكويتي بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة بجهود العاملين المخلصين المتقنين في عملهم، داعيا إلى استغلال الوجود في جامعة الكويت في اكتساب الخبرات المختلفة، وفي التفاعل الإيجابي بين جميع أفراد الأسرة الجامعية.

جاء ذلك خلال حفل استقبال العام الدراسي الجديد 2024/2023، الذي أقيم يوم امس الثلاثاء في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية، بحضور قياديي الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة الأكاديمية والطلبة والموظفين في مختلف الكليات ومراكز العمل.

وأثنى د.المانع على جهود جامعة الكويت التي أولت الجانب التعليمي والبحثي اهتماما بالغا تماشيا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في تطوير المنظومة التعليمية، وإعداد ثروة بشرية قادرة على الوفاء بحاجات المجتمع ومواجهة التحديات عبر جودة التعليم والبحث العلمي وتنمية مهارات الطلبة ودفعهم نحو الابتكار والإبداع، والتي ظهرت نتائجها جلية في العديد من الجوائز وبراءات الاختراع التي حصلت عليها الجامعة.

وأشاد د.المانع بجهود الجميع وطاقاتهم لإنجاح هذا العام الجامعي الجديد إرضاء لله، وخدمة لوطننا الغالي لفتح آفاق علمية جديدة لأبنائنا الطلبة دفعا لعجلة التنمية في الدولة، وتحقيقا لرؤية ورسالة الجامعة.

بدوره، قال مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فايز الظفيري إن جامعة الكويت تتطلع إلى أن يكون منتسبوها خير من يعبر عن رسالتها وأهدافها بتميزهم بالعمل الجاد تحقيقا لرؤية الجامعة وترسيخا لرسالتها واستراتيجيتها في جودة التعليم والابتكار والاستدامة والتواجد المتميز، لافتا أن الإدارة الجامعية حرصت على الاطلاع على كافة الاستعدادات التي قامت بها الكليات من أجل تهيئة بيئة تعليمية تربوية هادفة لطلبة الجامعة، مبينا أن الجامعة تمكنت على مدى سنوات طويلة من تخريج أجيال من خيرة أبناء الوطن لهم إسهامات بارزة في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

ورحب د.الظفيري بانضمام الطلبة المستجدين إلى جامعة الكويت مع بداية العام الجامعي الجديد 2023/2024 وانتمائهم إليها هذا العام، منوها بأن حضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع ينبئ عن إدراك لأهمية دور جامعة الكويت بصفتها مؤسسة أكاديمية تحمل على عاتقها مسؤولية النهضة التعليمية.