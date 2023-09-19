بالفيديو هاشتاق 4 160 لوحة تروي إبداعات 53 فنانا

ثلاب: المعرض تزامن مع الأعياد الوطنية السعودية واللوحات المعروضة شملت مختلف المجالات

حنان عبدالمعبود

برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود وبحضور مديرة إدارة الجمعيات الأهلية إيمان العنزي والفنان محمد المنصور ورئيس جمعية الكاريكاتير محمد ثلاب ومشاركة عدد من الفنانين الخليجيين، افتتحت جمعية الكاريكاتير أول من أمس معرضها تحت شعار «هاشتاق 4».

وفي البداية، وجه الفنان محمد المنصور الشكر والتقدير لجمعية الكاريكاتير الكويتية والقائمين على تنظيم المعرض، قائلا: من الجميل ان نرى المشاركين من الفنانين ورسامي الكاريكاتير الخليجيين ونطلع على إسهاماتهم الرائعة، مبينا انها بادرة جيدة تعزز التعاون المشترك وتناضح وتداخل الأفكار، حيث نرى نوعا من الانسجام في الألوان والموضوعات المختلفة والمشتركة، متمنيا التوفيق للجميع.

من جانبها، ثمنت مديرة إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة الشؤون إيمان العنزي فكرة المعرض واللوحات المعروضة، موضحة انها طاقات شبابية نفخر بها، وقد شاهدت عددا كبيرا من اللوحات المتميزة لفناني الكاريكاتير، وخاصة في شراكتهم مع فنانين من المملكة العربية السعودية، مما يجعلنا نشعر بالفخر في جمعية الكاريكاتير الكويتية، حيث الانطباع ممتاز والتنظيم رائع.

بدوره، ذكر رئيس جمعية الكاركاتير الكويتية الزميل محمد ثلاب ان المعرض من المعارض الموسمية للجمعية، وهذا العام تميز بالتزامن مع الأعياد الوطنية بالمملكة العربية السعودية، حيث شهد مشاركة 13 فنان كاريكاتير سعوديا، شاركوا بأكثر من 50 لوحة كاريكاتيرية بعضها يتناول الاحتفالات بالمملكة، وكذلك شارك أكثر من 40 فنانا كويتيا من أعضاء الجمعية بمجموعة من اللوحات الوطنية الاجتماعية الرياضية والاقتصادية.

وبين ثلاب ان الفكرة من المعرض تقديم «هاشتاق» لكل فنان، حيث يقدم مجموعة من أعماله الفنية الخاصة يطرح من خلالها قصية معنية ويعبر فيها عن رأيه من خلال هذا الهاشتاق، معربا عن سعادته لمشاركة الفنانين من المملكة العربية السعودية، مهنئا إياهم بالأعياد الوطنية، متوجها بالشكر للفنانين الكويتيين لمشاركتهم، وكذلك وسائل الإعلام والحضور.

وأوضح ان المعرض يستمر على مدى 6 أيام ويتضمن عددا من الأنشطة منها صالون ثقافي بمشاركة فناني الكاريكاتير من المملكة العربية السعودية أيمن الغامدي وعبدالرحمن هاجد، ويتناول الكاريكاتير في منطقة الخليج العربي، مشيرا إلى ان المعرض ينظم سنويا إلا أنه توقف بسبب جائحة كورونا، مبينا أن المعرض الحالي استئناف لهذه السلسلة من المعارض بعد توقف 3 سنوات.

من جهته، قال رسام الكاريكاتير السعودي الفنان عبدالرحمن هاجد: هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها بمعرض في الكويت وشاركت بأربع لوحات، والفكرة تتمحور حول «هاشتاق» وهو ما يختص بوسائل التواصل الاجتماعي والتي أصبحت مهيمنة على الحياة وقضت على الوقت تماما، حيث أصبح الجميع يتواصلون عبرها خلال أوقات اليوم حتى أثناء قيادة السيارات.