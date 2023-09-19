بالفيديو السفير أغيلار إسبانيا استقبلت 100 ألف سائح كويتي بالصيف

رزوقي: تكريم ملك إسبانيا ليس لي شخصياً بل للكويتيين جميعاً.. وأفخر بمتانة العلاقات بين البلدين



أسامة دياب

أكد السفير الإسباني لدى البلاد ميغيل مورو أغيلار ان منح معن رزوقي وسام الاستحقاق المدني الاسباني ليس فقط كونه الرئيس التنفيذي السابق للخطوط الجوية الكويتية في السنوات القليلة الماضية ولكن أيضا لمساهمته في تعزيز التقارب بين إسبانيا والكويت.

وتابع أغيلار خلال حفل استقبال أقامه في محل اقامته بمناسبة تكريم الرئيس التنفيذي السابق للخطوط الجوية الكويتية معن رزوقي ومنحه وسام الاستحقاق المدني الاسباني: أدرك تماما أنك قدمت للتو استقالتك من الشركة. وكان من المحزن أن أسمع ذلك، مشيدا بأداء رزوقي خلال السنوات التي قاد فيها الخطوط الجوية الكويتية في السنوات الأخيرة.

وأوضح ان العلاقات الثنائية القوية بين البلدين افتقدت خط الطيران المباشر منذ 40 عاما حيث كانت آخر رحلة جوية مباشرة بين العاصمتين في الثمانينيات، من القرن الماضي.

ولفت إلى أن آلاف الكويتيين الذين يزورون إسبانيا سنويا منذ عقود، ويشترون العقارات فيها، يعتبرون من أكثر السائحين ولاء لبلاده خارج أوروبا.

ومع ذلك، كانوا يسافرون دائما عبر شركات طيران أخرى وبلدان أخرى، لتوقف رحلات الطيران المباشرة وبالرغم من محاولات السفراء السابقين استئناف تلك الرحلات الا ان المحاولات باءت بالفشل لعدم تحمس الرؤساء السابقين للفكرة.

ووصف السفير الإسباني معن رزوقي بالشخص المهني المحترف والمحب لاسبانيا والذي استطاع صناعة الفارق خلال فترة ترؤسه للخطوط الجوية الكويتية وأعيد افتتاح خط الطيران المباشر بين مدريد والكويت في عهده ومن افضل وجهات السفر من حيث الإقبال، لافتا إلى ان بلاده استقبلت 100 الف سائح كويتي هذا الصيف وستزداد بعد تسهيلات الفيزا وتنوع خطوط السفر.

وأضاف: رزوقي ليس صديقا لاسبانيا فقط ولكن احد أكبر مشجعي المارينغي ريال مدريد ويحتفظ بقميص كريستيانو رونالدو.

من جهته، قال معن رزوقي ان هذا التكريم من ملك اسبانيا ليس لي شخصيا بل للكويتيين جميعا، معربا عن فخره بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف ان تاريخ علاقاته مع اسبانيا يعود لثمانينيات القرن الماضي منذ مشاركة الكويت في كأس العالم عام 1982.